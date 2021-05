Na porotkyňu Tvojej tváre Lujzu, ako aj na mnohých iných, doľahlo neľahké obdobie pandémie. „Pri prvej vlne som ešte mala pocit, že je to len niečo časovo ohraničené, hovorila som si: „Dobre, bude to možno mesiac, najviac dva. Budeme šiť rúška, robiť veci na internete, čítať knižky, robiť stand-upy, nech to spoločne nejako zvládneme.“ No nakoniec to trvá tak strašne dlho, že som sa musela začať čisto sebecky venovať ani nie že svojej rodine, ale vyslovene iba sebe,” prezradila v rozhovore pre Denník N, v ktorom priznala aj to, že sa hocikedy bezdôvodne rozplakala a mala skľúčené pocity.

„Bolo to v septembri, keď Grétka začala chodiť po prázdninách do školy. A ja som plakávala každý deň. Išla som ju zaniesť do školy a vedela som, že sa potom musím rýchlo niekde schovať, lebo som vždy celú cestu domov preplakala - keď som prišla domov, mala som úplne premočené rúško. A to ma začalo desiť - že plačem bezdôvodne. Stačil jediný manželov pohľad, ktorý sa mi zdal kritický. Pritom sa len na mňa pozrel. Alebo deti ofrflali obed a pre mňa to bolo na zrútenie,“ šokovala ďalej. „Keby som nešla za psychologičkou a rozhodla by som sa s tým bojovať sama, naozaj neviem, či by som už dnes nebola rozvedená,“ otvorene povedala Lujza. Na konci roka sa však jej stavy zhoršili.

Lujza v porote Tvoja tvár. Zdroj: tv markíza

„Asi už toho bolo priveľa, lebo vtedy to prišlo. Ten strašný strach, keď neviete, či sa nadýchnete a netušíte, čo sa s vami deje. Necítite bolesť, takže viete, že by to nemal byť infarkt, no neviete sa nadýchnuť a neviete, čo máte robiť. Manžel sa bál a chcel volať sanitku. Bála som sa, aby nezavolal sanitku, lebo sme v karanténe a on je pozitívny. Nakoniec som nejako zaspala a ráno sme si s manželom vygúglili, že by to mohol byť panický atak,“ dodala v spomínanom rozhovore.

Našťastie, to najhoršie má za sebou. „Myslím, že najviac mi pomohlo, nájsť si čas najmä pre seba. Relaxácia a snažiť sa trošku aj cvičiť. Prišla som nejako na to, že ako sa hovorí v lietadle. Tú masku musíte najskôr nasadiť sebe a až potom deťom. Začala som si teda nasadzovať masku ja,” povedala nám teraz herečka, ktorej pomohlo aj to, že ju oslovili ako porotkyňu do šou Tvoja tvár znie povedome. „Určite mi pomohla aj práca a aj Tvoja tvár. To ma vyhodilo do takej tej „pohodičky” a rovnováhy. Treba sa stretávať aj s kolegami. Toto všetko mi chýbalo a vytvorilo to vo mne nejaký smútok. Teraz mám pocit, že sa všetko pomaly dostáva do starých koľají. Z fázy smútku, z ktorej sa nedalo vynoriť, som sa určite dostala. Stále nemôžem zabudnúť na to, že treba pracovať, ale aj oddychovať. A najmä pracovať na sebe a starať sa o seba,” dodala.