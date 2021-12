Aké vianočné rozprávky máte radi?

L. B.: Zbožňujem rozprávky! A Frozen patrí medzi ne. Vždy ma vracajú späť do bezstarostného detstva. Doma zvyknem dokonca aj počúvať audiorozprávky – tie staré klasiky, na ktorých sme vyrastali. Mám ich bohatú zbierku na CD aj na USB kľúčoch.

D. Ž.: Vianočné rozprávky milujem všetky! Spájajú sa mi s idylkou a pohodou, ktorú sme mali s mojimi súrodencami vždy cez Vianoce. Vymetali sme všetky programy. Ale na jedny konkrétne Vianoce sme dostali kazetu Grincha. Od tých Vianoc sa sledovanie tejto rozprávky stalo pre nás zvykom. Milovali sme to a vedeli sme celý film aj s pesničkami naspamäť. Mám pocit, že sme to už však pár rokov zanedbali, tak verím, že to tento rok zavedieme znova.

Lucia Barmošová Zdroj: Instagram.com/@luckabarmosofficial

Čo sa vám páči na rozprávke Frozen?

L. B.: Je v nej napätie, vtip aj krásne posolstvo súrodeneckej lásky. Páči sa mi na rozprávkach, že je v nich možné všetko, veď fantázii sa medze nekladú a oceňujem, že vždy sú poučné.

D. Ž.: Áno, veľmi. Frozen je podľa mňa nádherná rozprávka plná krásnych hlbokých myšlienok, ktorá nám pripomína, akú silu má láska a aké je dôležité byť tu jeden pre druhého.

Ako ste sa cítili v kostýmoch?

L. B.: Cítila som sa ako víla, no úplne rozprávkovo. Akoby som bola v krajine zázrakov a fantázie, kde žiadna pandémia neexistuje.

D. Ž.: V kostýme som sa cítila výborne. Celé fotenie bolo pre mňa veľmi príjemným zážitkom. Moja sestra mi povedala, že som Anne podobná. To mi veľmi lichotí, lebo Anna je naozaj krásnym charakterom, plným života a radosti. Kostým bol dokonca na mieru ušitý (požičať sa dal iba v detskej veľkosti). Výsledok bol teda možno o to čarovnejší. Padol mi ako uliaty a na chvíľu som mala pocit, že som princezná.

Čo máte najradšej na Vianociach?

L. B.: Na Vianociach mám rada všetko. Naozaj! Mám rada ten gýč, všetky ozdoby, trblietky, darčeky, ktoré rada dostávam a ešte radšej dávam. Čaro Vianoc je aj v rodinnej pohode, celej atmosfére, ktorá v domácnostiach vládne. Páčia sa mi vianočné piesne a polnočné omše. Nehovoriac o všetkých tých pochúťkach, ktoré sú na štedrovečernom stole.

D. Ž.: Na Vianociach najviac milujem pokoj. Milujem to, ako sa svet na chvíľku zastaví. Že sa naozaj niekoľko dní s rodinou nikam nenáhlime a sme spolu. Hráme sa hry, rozprávame sa, smejeme, jeme úžasné jedlá, oddychujeme a len tak sme.

Herečka Dominika Žiaranová. Zdroj: Matej Jankovic

Aké jedlo vám nesmie chýbať počas Vianoc?

L. B.: Zvyknem variť rybaciu polievku, moja mamička zas fantastickú hríbovú polievku. Nesmie chýbať zemiakový šalát a ryba, či je to kapor alebo treska, dokonca aj lososa robievam na sladko na slivkách a bielom víne. A, samozrejme, všakovaké maškrty, napríklad štedrák, ktorého recept sa u nás dedí z generácie na generáciu.

D. Ž.: Zbožňujem kapustu – takže určite kapustnica. Na tú sa vždy teším. Maminka ju varí na Štedrý deň od rána, takže rozvonia celý byt. Majonézový šalát s kaprom tiež ľúbim, ale kapustnica v tomto súboji vyhráva.

S kým strávite tohtoročné Vianoce, keďže pre pandémiu je to horšie so stretávaním sa?

L. B.: Pevne verím, že sa situácia do Vianoc aspoň trochu stabilizuje a budem môcť byť so svojimi blízkymi.

D. Ž.: Áno, to je. Tak by som to možno zhrnula do vety – budem ich tráviť s rodinou, tak ako to bude možné.

Máte nejaké tajné želanie, ktoré by ste chceli od Ježiška splniť?

L. B.: Keďže je to tajné, tak ho nepoviem.

D. Ž.: Tak asi to, aby sme mohli byť naozaj všetci spolu a aby sme si to užili, oddýchli si a boli zdraví.