Ľubo bol ešte nedávno pre komplexy stále zavretý doma a nikam nechodil. S nikým sa nestretával, lebo nechcel, aby ľudia videli, ako vyzerá. Kedysi bol však aktívny športovec – hokejista. Po zranení kolena začal priberať a s hokejom nadobro sekol. Jeho ručička na váhe ukazovala 193 kíl. Odkedy si ho však zobral do rúk Maroš Molnár, vďaka tvrdej disciplíne a ročnému chudnutiu sa mu podarilo zhodiť 60 kíl a dosiahnuť váhu 78 kg. Od galavečera Extrémnych premien ubehlo už niekoľko mesiacov. Čo sa zmenilo v jeho živote odvtedy? „Po galavečere sa toho veľa nezmenilo, stále chodím cvičiť, do práce, na výlety. Užívam si život, ktorý som si musel pre svoju hlúposť naspäť vybojovať,“ prezradil Ľubo pre markiza.sk.

Iba 27-ročný Ľubomír Sedliaček z Extrémnych premien sa vyjedol na neuveriteľných 193 kíl. Zdroj: tv markíza

A ako pokračuje jeho premena od skončenia šou? "Váhu si stále držím, raz za 2 týždne sa prevážim, aby som vedel, na čom som – najviac som mal navyše 2-3 kilá. Momentálne je moja priorita váhu stabilizovať aj po konzultácii s Miškom Páleníkom, keďže som po operácii išiel kaloricky neskutočne nízko, aby sa mi podarilo aj pri obmedzenom pohybe chudnúť. Dal som telu za celý rok neskutočne zabrať, treba si aj oddýchnuť,“ hovorí mladík, ktorému táto šou okrem novej postavy priniesla aj novú lásku, za ktorú je veľmi vďačný.

Jessica je totiž jednou zo súťažiacich Extrémnych premien. Sú stále spolu? „Stále sme s Jessicou spolu. Užívame si spoločné chvíle a všetko, čo spolu podnikáme,“ netají sa. Jej vďačí aj za veľkú podporu, keď mal komplikácie po operácii. „Boli tam aj komplikácie a vôbec to nebolo ľahké! Neviem, ako by som to zvládol bez svojej priateľky, venovala mi vtedy všetok svoj čas a bola pri mne 24/7. Je to obrovský zásah do tela, no myslím si, že pán docent Boháč odviedol vynikajúcu robotu a aj počas problémov bol neustále k dispozícii na telefóne a všetko sme hneď riešili. Som veľmi spokojný a vďačný za to, ako vyzerám,“ dodal nadšene.