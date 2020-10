"Cestou domov z parku: "Mami, čo je to ten kondóm? Začína ma oblievať studený pot (smiech). Kubko, taká guma..." hovorí synovi Rezešová. "Aká guma, čo sa s ňou robí?" pokračuje s otázkami jej malý Kubko. "To sa používa pri cvičení," Kubi,"odpovedala mu. "Dobre, ja si to vygooglim,"povedal jej. "Kubko, veď to je obyčajné slovo, nemusíš to googliť, keby si počul Osina alebo Praker, tak by si mal googliť. Snažila som sa zamotať mu hlavu novými slovami. Opýtal sa ma na ne, čo znamenajú, tak som mu vysvetlila,"pokračovala Linda.

Linda Antal Rezešová Zdroj: Emil Vaško

"OK, už viem, čo je osina aj praker, ešte si vygooglim ten kondóm,"išiel si za svojím Jakub. Kollárova bývalka zostala zaskočená asi ako nikdy a musela zakročiť. "Keď sme prišli domov, hneď som išla vypnúť wifi a dúfam, že kým ju akože zapoja, tak zabudne, čo chcel googliť," napísala Linda a vrhla sa do pečenia palaciniek. "Snažím sa nemyslieť na ten kondóm pri palacinkách," zverila sa brunetka k fotke čerstvo urobených palaciniek. "Zajtra (v utorok, pozn. red.) očakávam e-mail zo školy, asi 45. v poradí: Jakub nadáva spolužiakom do kondómov (smiech),"zaklincovala pondelkový večer Rezešová. To, akú bude mať dohru toto "vedomostné okienko", sa určite čoskoro od nej dozvieme.