So spoločenskými akciami sa po ťažkom dvojročnom covidovom období akoby roztrhlo vrece. Dámy sa tak konečne môžu ukazovať na akciách, kde sa vždy snažia predviesť v tom najlepšom svetle. Inak to nebolo ani nedávno, keď sa na zopár akciách za sebou ukázali v cukríkových outfitoch a žiarili tak na všetky strany. Akoby sa inšpirovali slávnou ružovou Barbie…

Opera Slovenského národného divadla cez víkend slávnostne otvorila novú divadelnú sezónu výnimočným galakoncertom na počesť zosnulej svetovej opernej legendy Edity Gruberovej († 74). Na slávnostnú udalosť prijalo pozvanie viacero známych tvárí, medzi ktorými nechýbala ani nová marketingová riaditeľka RTVS Zuzana Ťapáková. Tá žiarila na všetky strany v krikľavom ružovom saku, ku ktorému si zladila čierne nohavice. Zrejme sa inšpirovala nedávnymi spoločenskými akciami, kde sa to len tak hemžilo známymi kráskami v ružových outfitoch.

Zora Czoborová ako Barbie. Zdroj: MARTIN DOMOK

Nedávno tak urobila fitneska Zora Czoborová, ktorá si prišla vychutnať módne dni v centre Bratislavy v ružovom tope a topánkach rovnakej farby. V podobnom Barbie duchu sa predviedla aj pred vyše týždňom na veľkej letnej párty Markízy, kde zapadla medzi ďalšie ružové krásky. Túto farbu si totiž obľúbili aj bývalá farmárka Lucia Mokráňová, Kristy Dali či herečka Zuzana Kubovčíková Šebová.



Kým v minulosti sa dámy do spoločnosti najradšej obliekali do klasickej čiernej, v súčasnosti čoraz viac dávajú dôraz na farebnosť a krikľavé tóny. A veru sa im to vypláca. Sú viac v pozornosti a vytŕčajú tak z davu. Ružová prevládala aj v podaní modelky a podnikateľky Ivany Kičikoleve, ktorej tiež mimoriadne pristala.



Prečítajte si tiež: