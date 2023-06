Andrea Verešová o pár dní oslávi 43 rokov, no postavičku po dvoch deťoch by jej mohli závidieť aj o 20 rokov mladšie ženy. Niektorým však už lezie na nervy, že sa toľko pretŕča.

Modelka a exmisska Andrea Verešová je známa tým, že keď sa objaví v spoločnosti, vždy vyzerá skvele, je dokonale upravená a v outfitoch, ktoré často viac odhaľujú, ako zahaľujú. No ako tvrdí, nič nie je zadarmo a nie vždy je to jednoduché. Na postavu si musí dávať pozor. Andrea je známa dokonalým zadkom, ktorým sa rada chváli. Ten opäť predviedla v ultra úsporných plavkách, ako sme to u nej pri mori zvyknutí.

Modelka Andrea Verešová Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cr-UOy1L53o/

Jej sexi polky tentoraz zaujali aj ženy. „Najviac! Zabila si!” okomentovala jej fotku jojkárka Erika Barkolová. Jej takmer holý zadok ohúril aj influencerku a podnikateľku Nelu Slovákovú: „Panebože!” Nájdu sa aj takí, ktorým Verešová už poriadne lezie na nervy s jej odhaľovaním sa. „Zvláštna móda súčasnosti, neustále sa fotiť čo najviac nahá,” nešetrila ju istá fanúšička Lenusi. A pridala sa ďalšia: „Nechápem, na čo toto potrebuje robiť matka dvoch detí! V kuse len vytrčený zadok alebo prsia najlepšie v priehľadných šatách bez podprsenky!”