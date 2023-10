,,Top filmy, ktoré do konca roka musíš vidieť. Toto sú najočakávanejšie filmy, ktoré čoskoro dorazia do kín a na streamingové služby. Na viacero očakávaných indie filmov či adeptov na Oscara si pritom počkáme až do budúceho roka," píše Refresher na Instagrame. Ako ochutnávku priložili aj zábery z niektorých pripravovaných filmov a medzi nimi bola aj fotka Leonarda DiCapria z očakávanej snímky "Killers of the Flower Moon" (Vrahovia mesiaca kvetov). Neuveriteľný príbeh podľa skutočných udalostí o bohatých Indiánoch, nekonečnej ľudskej chamtivosti, vlne hrozných zločinov, ktoré spočiatku nikto nechcel vyšetrovať, a láske, ktorá sa môže zrodiť z tých najnižších pohnútok, v ktorej si okrem Lea zahrá aj skvelý Robert De Niro.

V novinke Killers of the Flower Moon si zahrá aj Robert De Niro. Zdroj: YouTube

Už sú vonku prvé zábery z tejto filmovej chuťovky. No a keď viacerí zbadali fotku Lea z tohto filmu, na prvý pohľad na nej videli niekoho celkom iného... ,,Som si pomýlil DiCapria s Ficom, nevadí," napísal Adam. ,,Zľakol som sa, že Fico točí nejaký hollywoodsky trhák," pridali sa ďalší so smiechom.