Lenka Vavrinčíková pracuje pred kamerami už niekoľko rokov a preto sa musí poctivo starať aj o svoj zovňajšok. V súkromí sa podľa jej slov príliš nelíči a na kozmetiku chodí iba sem-tam. A čo hovorí na dnešný „boom“ dávať sa vylepšiť?

„Beriem to ako súčasť tohto obdobia. Keď sú možnosti, tak ich ľudia využívajú. Dnes už ani tak nejde iba o plastiky. Lepíme si umelé nechty, mihalnice, vlasy. Už to nie je iba o tom, že si žena dá zväčšiť prsia. Myslím si, že je to každého osobná vec. Ak sa cíti zle vo svojom pôvodnom obale a bude sa cítiť lepšie, ak sa na ňom niečo zmení, tak je to každého slobodná voľba. Ja som však za prirodzenosť. Zatiaľ sa vo svojej koži cítim dobre a nič by som nemenila. Všetko je to o vnútornom pocite,“ prezradila nám nedávno Lenka. A vie si táto markizáčka predstaviť, že by aj ona niečo podstúpila?

Lenka Vavrinčíková Zdroj: archív

„Zatiaľ nie. Ale nikdy nehovor nikdy. Možno, keď budem staršia. Dlho som nosila okuliare, a tak mám zlozvyk, že žmúrim. Preto sa mi v strede čela vytvorili také nahnevané vrásky. Viem si predstaviť, že možno niekedy s nimi niečo budem chcieť urobiť, no asi by som si to predtým dobre premyslela,“ dodala Vavrinčíková.

