Lenka Vavrinčíková kedysi pôsobila ako rosnička v Počasí. Svoj talent však predviedla v roku 2016 v Tvojej tvári, kde ohúrila speváckymi i tanečnými výkonmi. Dlho netrvalo a brunetka sa vyšvihla do Televíznych novín, odkiaľ sa divákom prihovára dodnes. Na konte nemá žiadne škandály a v súkromí je verná partnerovi, s ktorým je už dlhých 15 rokov. Dvojica si však nažívala bez dieťatka.

Lenka Vavričníková Zdroj: tv markíza

„Samozrejme, dieťa je naplnením života páru a určite je to aj istým spôsobom zázrak prírody, keď sa to podarí. Vnímam to tak, že kompletná rodina je niečo úžasné. Tiež som z veľmi peknej rodiny a dúfam, že si raz takú aj sama vytvorím. Niekto ma možno nazve karieristka, no ja sa na tom iba zasmejem. Pre mňa práca nie je dôvodom, aby som si povedala ježišmária, teraz nemôžem ísť na materskú, lebo sa potom nebudem môcť vrátiť. To je to posledné, nad čím by som rozmýšľala,“ povedala nám minulý rok markizáčka, ktorá má však teraz obrovský dôvod na radosť. Lenka čaká pod srdcom dieťatko.

„Bábätko sme plánovali, tak sa veľmi tešíme. Môj lekár mi však odporučil dodržiavať pokojný režim, takže zostávam doma a s partnerom sa pomaly pripravujeme na všetky krásne povinnosti, ktoré nás čakajú,” priznala budúca mamina, ktorá na rady lekára už nastupuje na materskú dovolenku.

Lenka Vavrinčíková bude mamou. Zdroj: Archív L.V.

Až pokým sa nevráti z materskej, Televízne noviny moderovať nebude. Jej služby si počas jej neprítomnosti zoberú Danica Nejedlá a Miriam Kalisová. Tie už kedysi večerné Televízne noviny moderovali. Danica ešte v prvých rokoch vysielania Markízy a Miriam v rokoch 2007 až 2012. A práve dnes večer už bude po prvý raz namiesto Lenky vysielať Danica spolu s Jarom Zápalom. „Služby Lenky Vavrinčíkovej počas jej neprítomnosti budú suplovať moderátorky Danica Nejedlá a Miriam Kalisová. Obe majú skúsenosť s moderovaním večerných Televíznych novín, tak aj preto sme neboli nútení hľadať za ňu inú náhradu,” vyjadril sa riaditeľ Centra spravodajstva a publicistiky Henrich Krejča.

A ktovie, možno po narodení bábätka sa Lenka postaví aj pred oltár. „Možno sa vydám, keď budeme mať deti. Predstava rodiny je pre mňa už o niečo lepší dôvod na uzavretie manželstva. Dieťa je už pre mňa väčší záväzok ako samotné manželstvo, takže vtedy si viem predstaviť, že by som sa vydala,“ povedala nám pred rokom. Lenke gratulujeme!

Mohlo by vás zaujímať: