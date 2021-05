Lenka Hriadelová od začiatku vysielania televízie JOJ patrí k jej stáliciam. Ako moderátorka športu získala viaceré ocenenia. Športu sa rada venuje aj mimo práce. Jej manžel je bývalý futbalista Peter Čvirik (41) a je teda jasné, že aj futbal má u nich doma svoje čestné miesto.

Odovzdávanie cien ankety OTO 2015. Lenka s manželom Petrom. Zdroj: Emil Vaško

Najnovšie okrem športových novín vídať Lenku aj v upútavke na futbalovú súťaž o lístky na zápas. Okrem nej sa v niekoľkominútovom videu objaví aj jej manžel so synmi. Lenka svojich synov Maxima a Samka takmer vôbec neukazuje, preto možno viacerých prekvapí, akých veľkých chlapcov má blondínka doma. Napriek tomu, že to nie sú herci, ich vystúpenie je výborné a aj dobre zahrané. Neskrývajú radosť, smiech či športové nadšenie presne tak, ako to má byť.

