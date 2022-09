Len nech si pôrod "VYŽERIE"! Agáta HANYCHOVÁ ide na to pekne tvrdo! ×

Vraj okamžite vedeli, že chcú mať spolu dieťa! To tvrdí Veronika Žilková (60) o dcére Agáte Hanychovej (37) a Jaromírovi Soukupovi (53). A Agáta prezradila, ako je to so svadbou a pôrodom.