Timotej bol najmladším účastníkom markizáckej šou s neuveriteľnými 147 kilami. V premene sa mu podarilo síce schudnúť, no od galavečera, ktorý sa točil ešte dávnejšie, začal znova priberať. „Skončili sa premeny, osamostatnil som sa a našiel si prácu. Pracujem pre nemenovaného mobilného operátora. Vzťah nemám, no rád by som našiel už ženu, ktorá ma bude brať a ľúbiť takého, aký som,“ netají svoje túžby mladý Timotej, ktorý však od galavečera nabral pár kíl navyše. „Priznám sa, pribral som niečo a hýbem sa momentálne medzi 100 - 105 kg. Stravu neriešim, no mal by som zasa začať. Cvičiť výrazne nestíham,“priznal.

Timotej počas chudnutia. Zdroj: tv markíza