To, že Sisa Lelkes Sklovska (57) s manželom Jurajom (71) vedia žúrovať, je o nich známe dlho. Nedávno obaja prikývli na ponuku Markízy, aby natočili reality šou. A bol to riadne divoký žúr, na ktorý sú rôzne reakcie ľudí. Čo na to samotní manželia?

Energickosť, extravagancia či dokonalý imidž k nim patria už roky. Rovnako aj chuť naplno sa zabávať. Aj preto sa, zrejme, rozhodli prikývnuť na ponuku Markízy. Tá s nimi natočila ich nočný život, ktorým sú povestní. Jeden z najznámejších párov slovenského šoubiznisu tak nedávno pustil fanúšikov do ich súkromia. Spolu s redaktorom Markízy strávili vyše 12 hodín, keď žúrovali doslova do rána bieleho. Aké boli reakcie ľudí na ich šou?

Sisa Lelkes Sklovska Zdroj: EMIL VAŠKO

„Ono to nebolo myslené ako reality šou. Oslovili ma z Markízy, že vedia, že sa radi zabávame a mám rada ľudí, či by mohli ísť s nami natočiť jeden večer, kam radi chodíme. Vzniklo z toho niečo, čo som ani ja nečakala – tri diely (smiech). Ohlasy sú veľmi pozitívne. Videla som to asi ako posledná, veľmi ma to pobavilo,” prezradila nám Sisa s tým, ktorá má v meste vždy stopku, že vie, kedy už má dosť, no energiu má už od vysokej školy, čím bola povestná.

Sisa Sklovska s manželom Jurajom. Zdroj: Blesk.cz



Na ich šou boli aj negatívne reakcie, no Sklovska si z toho ťažkú hlavu nerobí. „Veľmi som sa pobavila na tom, že vraj som stará rúra! To sa mi strašne páči (smiech),” zahlásila v Teleráne. „Kto za to môže, kto kedy ovplyvnil to, kedy sa narodil! Ak sa mám oháňať iba tým, koľko mám rokov a prisvojovať si zásluhy, ako ma môžu vzrušovať anonymné hejty, chcel by som vidieť tie tváre,” dodal Juraj.



