Kto z vás prišiel s týmto nápadom?

Jozef: Začalo sa to tým, že ma Filip pozval do reštaurácie tesne predtým, ako vypukla pandémia koronavírusu. Bál som sa, že ma volá ako ďalší kamarát, ktorý mi ide finančne poradiť, ale nebolo to tak. Príjemne ma prekvapil. Ja som už predtým začal písať blog, o čom je urgentný príjem, akí pacienti tam majú chodiť. S Filipom sme chvíľu spolu robili.

Filip: Mal som nápad, chcel som, aby ľudia vedeli, čo sa deje na urgentnom príjme, kedy sa báť, kedy nie. A potom som vymyslel podcast. A hneď mi napadol Jožko. Je utáraný, on to prijal, bol som veľmi rád. A tak sme to rozbehli a celkom slušne to fičí. Sme radi, že aj vzdelávame, nie je to plytké, ale do hĺbky, ľudia nám píšu reakcie, ďakujú nám.

O čom sú vaše podcasty?

Jozef: O zákulisných témach zdravotníctva. Ozrejmiť ľuďom, o čom je urgent a aby aj ľudia chápali, že to nie je jednoduché. Robíme to zábavnejším spôsobom a celkom sa nám to podarilo.

Jozef Fatrsík a Filip Machala nahrávajú podcast Doktor má Filipa. Zdroj: Instagram

Mnoho ľudí sa sťažuje, že na urgente dlho čakajú. Prečo to tak je?

Jozef: Naozaj tam je kopa roboty, ktorú ľudia nevidia. V poslednom čase to robíme tak, že poviem, čo bolo v službe, že je napr. 20 – 30 pacientov za deň, z toho 5 – 6 akútne vážne chorých. Raz na urgente ležal 20-ročný chlapec a nevedel si odkašľať, ale videl tých vážne chorých okolo seba a potom mi po čakaní na výsledky hovorí: Pán doktor, ja už asi chápem, prečo sa tu toľko čaká a ja sem asi nepatrím. A toto je to, čo ľudia vonku nechápu. Že 3-dňový narazený malíček asi nie je to isté ako infarkt myokardu.

A čo tie často neľudské podmienky v čakárňach?

Filip: Áno... Keď som robil v Petržalke, stalo sa to. Mali sme tri izby po 3 postele – to je 9 miest, a my sme tam potrebovali napratať 16 ľudí.

Jozef: Čakajúci pacienti však ležali na ležadlách. A boli to väčšinou opití ľudia. Snažili sme sa vždy robiť to dôstojne, ale aké boli podmienky, také sme mali, ale už niekoľko rokov si to takto nepamätám. Žeby sme mali pacienta na zemi, to nebolo.

Prečo sú niektoré sestričky na urgentnom príjme také nepríjemné?

Jozef: Je to o ľuďoch. Ja som v Galante na urgente sám, so 100-percentným úväzkom ako lekár urgentného tímu a máme tam asi 18 sestier. Niektoré sú plne úväzkové, niektoré menej, robota je psychicky náročná a sestra je rázna, je to o povahe človeka, každý je iný. Keďže tam je väčšinou sestra so skúsenosťami, lebo nikto nechce byť asi ošetrený sestrou, ktorá práve prišla zo školy. Skúsené sestry sú tvrdšie, rázne, priame a presné. Snažia sa robiť rýchlo a vecne. Aj mne sa niekedy stáva, že som stručný, keď nemám čas, ale viem byť aj utáranejší a zastanem sa ich v tomto smere preto, lebo pacient chce byť ošetrený niekým, kto je veľmi zručný a šikovný ako niekým, kto je síce milý, ale nevie to robiť.

Filip: Nechcete mať submisívnu sestru, ktorú napadne 5 pacientov, že majú kašlík a soplík. Chcete rozhodnú sestru, ktorá možno nie je obľúbená, ale dobre si odvedie prácu. Ale je to o ľuďoch, sú aj takí, ktorí prekračujú hranice.

Jozef: Chystá sa systém na Slovensku, kde bude jedna sestra, ktorá určí závažnosť stavu pacienta, nahodí ho do systému. Aspoň u nás v Galante to už chystáme. Čiže prídete na urgentný príjem, a keď zistia, že ste vážne chorý, povedia vám, koľko budete čakať. Ľudia sa môžu sťažovať a hnevať, ale ide jednoducho o závažnosť stavu. Ľudia si myslia, že robíme urgentné vyšetrenia. Nie – urgentne chorých pacientov, tí majú prednosť. A ešte k tým sestričkám: Ako sa do hory volá, tak sa z nej ozýva. Väčšina pacientov na ne vyhŕkne, že už čakajú 15 minút, ona im odvrkne naspäť, že haló, nie ste tu sami a už to ide.

Často sa stáva, že k vám prídu pacienti s ľahšími problémami?

- Stále sa to stáva. No nie často. Dovezú nám vykĺbený členok sanitkou, čo je na tom život ohrozujúce? Je to zlý systém. Je to nevedomosť ľudí a zneužívanie zdravotnej starostlivosti. Jeden pán prišiel s narazenými rebrami. Potom bodaj by nebol niekto nervózny. Minimálne 50 % vyšetrení na urgentnom príjme je neopodstatnených. Namiesto 40 by sme mohli mať 20 ľudí za deň.

