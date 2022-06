Stará známa firma! Keď sa povie meno Jozef Pátrovič, fanúšikovia ČSMT presne vedia, o koho ide. Známy Prievidžan je totiž neodmysliteľnou súčasťou tejto šou. Pred porotu sa na pódium postavil takmer v každom ročníku a stal sa už ikonou Talentu. „Okrúhle výročie, desať rokov sme vydržali,“ povedal Erike Barkolovej pre joj.sk Pátrovič, ktorý priznal, že sa pred kamery plánuje postaviť aj v tomto ročníku.

Jozef Pátrovič bol kedysi povestný aj vďaka svojej havranej hrive. Zdroj: tv joj

Čiperný osemdesiatnik, ktorý sa pri kastingoch sťažoval na nevyvetrané miestnosti či na azbest v českom Národnom divadle, zažil v šou za tie roky všetko. Hnev, krik, výčitky až po zmierenie, pokoru a napokon nájdenie Boha. „Ja som tam bol ukázať pokoru, prakticky som to dostal do vienka. To bolo poslanie zhora, ako sa hovorí. Čo myslíte, že ja by som to vydržal, keby mi on nepomáhal? Tie šoky, ktoré som dostával na pódiu? To srdce úplne roztrhlo napoly. A ja som to vydržal všetko. Ale s jeho pomocou,“ prezradil Barkolovej. „Ja som spieval, už keď som mal 22 rokov, keď som prišiel z vojenčiny. Mali sme kapelu ČSAD a boli sme najlepšia kapela v Topoľčianskom okrese,“ pochválil sa Pátrovič, ktorý sa tentoraz chystá porotu ohúriť hitom od Karla Gotta Jdi za štěstím. A všimli ste si? Dal zbohom svojej havranej čiernej farbe na vlasoch.