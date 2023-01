Bielikov Jánošík sa nakrúcal dva roky a dodnes každého udivuje. Film je farebný a širokouhlý, hoci fotky sa zachovali iba čiernobiele. A z neherca Františka Kuchtu († 49), ktorý za natáčanie dostal vtedy 38-tisíc korún, spravil Paľo Bielik rozhodne najslávnejšieho slovenského lekára. Kuchta totiž pôvodne vyštudoval medicínu s červeným diplomom a stal sa uznávaným chirurgom. Bol nesmierne inteligentný a k tomu urastený s výškou dva metre. Keď sa k tomu pridala jeho charizma, lepšieho adepta na Jánošíka 3 ako tohto 30-ročného chlapa z Tisovca si Bielik nevedel ani predstaviť.

Národný umelec Paľo Bielik. Zdroj: TASR

K Jánošíkovi sa dostal Kuchta tak, že do filmu chcel režisér Bielik obsadiť najmä nehercov. Už v čase, keď ešte nebol Kuchta slávny, priťahoval k sebe ženy ako magnet. Len ťažko im odolával, podobne však aj poháriku. A tak nečudo, že sa počas nakrúcania stalo, že sa zamiloval do filmovej Terezky, ktorú hrala operná speváčka Lucia Poppová († 54), ktorá stvárnila švárnu dievčinu. Svoju lásku ani jeden z nich nedokázali udržať na uzde, hoci Lucia bola zasnúbená a Kuchta ženatý. Kým František sa už počas nakrúcania rozviedol, Lucia sa po nakrúcaní rozhodla pre emigráciu do Rakúska.

Kuchtova obrovská záľuba však nezostala bez ohlasu. Počas nakrúcania ho doslova šokovala správa, že má nemanželského syna. Kto bol matkou, netušil. Išlo zrejme o nejakú dievčinu zo študentských čias. Chlapec bol však chorľavý. Neskôr sa o neho starali hercovi rodičia, no nakoniec skončil v ústavnom zariadení, kde ako dvadsaťročný zomrel.

Františkova záľuba k popíjaniu sa podľa všetkého zrodila v base v Ilave, kde istý čas pracoval ako chirurg. Rád si mal totiž vypiť s bacharmi. Alkohol však urobil svoje a začal mať problémy v práci. V marci 1981 ho našli mŕtveho na zemi v jeho jednoizbovom byte v Bánovciach nad Bebravou, v ktorom prespával po službe v nemocnici. Istú dobu sa dokonca špekulovalo, či ho náhodou niekto nezabil, keďže istý čas pracoval ako lekár v ilavskej väznici. Nakoniec sa však ukázalo, že nie. Jeho smrť je tak zahalená rúškom tajomstva.

Prečítajte si tiež: