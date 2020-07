Marta Kubišová má už dlhšie zdravotné problémy. Nielen osteoporózu, ale bolia ju aj kolená. Preto sa speváčka zdržiava najmä doma. „Keby som náhodou niečo chytila, určite skončím na prístrojoch. A možno by so mnou bol aj koniec. Naozaj na tom nie som dobre. A to som prestala po infarkte po rokoch fajčiť,“ prezradila Marta v českom denníku Aha!, ktorá z domu vychádza len výnimočne.

Marta Kubišová Zdroj: archív

„A keď už, tak idem s dcérou na prechádzku a kŕmim kačky. A dám si veľký pozor, aby som nestretla živú dušu,“ vysvetlila Kubišová.

