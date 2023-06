Kto by si nepamätal na kultovú Fontánu pre Zuzanu z 80. rokov, ktorú si obľúbil azda každý. Po dlhých 40 rokoch ožije v rámci letnej open air tour po celom Slovensku príbeh lásky Zuzany a Olina. Súčasťou populárnej trilógie bol aj spevák Paľo Habera (61). Ten sa však v aktuálnom predstavení neobjaví. Prečo?

Habera je fantastický hudobník, ktorého hity poznajú všetky generácie. Kým v posledných rokoch ho fanúšikovia mohli vidieť najmä na koncertoch alebo ako porotcu v SuperStar, líder Teamu rozhodne nezaháľa a prichystal veľkú novinku – hit „Všetko sa môže stať“, ktorý je titulnou skladbou k pripravovanému filmu Nikdy nehovor nikdy, ktorý príde do kín 3. augusta.

Aktuálne však odštartovala open air tour muzikálu Fontána pre Zuzanu, no bez známeho speváka.

Habera odtajnil novú pieseň, ktorú už nájdete na všetkých digitálnych platformách. Zdroj: Instagram Paľo Habera

„Moravčík (režisér a choreo- graf, pozn. red.) mi dával už dávnejšie odkaz aj s ponukou., aby som do toho išiel, ale priznám sa, že som ani neodpovedal, lebo Fontána 2, v ktorej som hral, bola veľmi úspešná a nevidel som jediný logický dôvod znova vstúpiť do tej istej rieky. Akurát v súčasnosti neistej. Pre mňa je to už uzavretá kapitola,” prezradil Habera v rozhovore v aktuálnom vydaní týždenníka Život. Paliho sa tak jeho fanúšikovia v muzikálovej Fontáne, žiaľ, nedočkajú.



Prečítajte si tiež: