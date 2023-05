František Krištof Veselý bol spevákom s nezameniteľným hlasom a šarmom, ale tiež hercom a divadelným režisérom. Ako 17-ročný odišiel za matkou do Budapešti, ktorá sa tam druhýkrát vydala a začal používať otčimovo priezvisko Krištof. Vyštudoval herectvo a spev na budapeštianskej hereckej škole, pôsobil vo viacerých maďarských divadlách. Sólistom operetného súboru Národného divadla bol od roku 1931. Do roku 1941 bol však výhradne maďarským hercom a spevákom a aj keď potom zbytok života žil a vystupoval v Československu, nikdy sa nezbavil typického maďarského prízvuku.

František Kryštof Veselý zomrel v roku 1977. Zdroj: Archív

Veľký elegán a bonviván sa osobitým interpretačným štýlom podieľal na vzniku slovenskej tanečnej piesne a jej zlatej éry. Jeho pesničky Rodný môj kraj, Dedinka v údolí, Ja som optimista, Skôr než odídeš, Len bez ženy neskôr spieval Milan Lasica, ktorý ho obdivoval a bolo mu cťou interpretovať jeho hity. Nezabudnuteľné piesne Veselého môžu diváci pravidelne počuť aj v dobovom seriáli Dunaj, k vašim službám. A okrem toho aj na doskách, ktoré znamenajú svet – v novom muzikáli Bonviván, ktorý je inšpirovaný životom umelca. A jeho premiéru si nedala ujsť spevákova dcéra Eva, ktorá si zaspomínala na slávneho otca.

„Najlepšie sa cítil doma, na Slovensku! Všetko, čo sa naučil v zahraničí, sem doniesol. A napríklad aj to, čo nezodpovedá skutočnosti v muzikáli, tak on odišiel do Maďarska – chodil tam do umeleckej školy a vrátil sa naspäť na Slovensko na popud toho, že do opery hľadali tenor. Bol veľmi populárny v Budapešti, kde spieval s najväčšími vtedajšími hviezdami. Vrátili sa aj s mojou mamou z operety z Budapešti, nie zo Segedínu. Vo Viedni ho tiež veľmi chceli, ale keď tam prišiel Hitler, umelci museli odísť,” prezradila nám s tým, že u nich doma bývalo riadne rušno.

„Kedysi nebola televízia, ľudia sa viac stretávali. Hrali sa u nás karty – malo to prezývku Kaviareň u Veselých. Bolo u nás naozaj veselo, veľa aj politizovali, vždy sa niečo oslavovalo, aj sa spievalo,” hovorí. Krištof Veselý nemal ľahký život, dokonca sa potýkal s režimom, pre ktorý musel do pracovného tábora.

„O tomto neviem nič bližšie, rodičia mi to nepovedali, bolo to pre mňa tabu. Hovorí sa však všeličo, jednak že, keď bol slovenský štát, môj otec bol zamestnancom divadla. Vo väzení však nebol, bol to pracovný tábor. Otec nemal nič rád, čo sa končilo na ‚izmus‘. Odmietol ísť do strany a odišiel aj z divadla. Na nejaký čas ho ‚zavreli‘. Mala som vtedy asi rok. Nebolo to ľahké, potom bol nezamestnaný. Nikto ho vtedy nechcel. Potom ho zobrali naspäť, lebo Divadlo Nová scéna začalo krachovať. Vtedy veľa režíroval – všetky operety boli pod jeho vedením. Niekto ho odporučil na post riaditeľa, len on nebol na tie organizačné záležitosti,” rozhovorila sa pani Eva, ktorá spomenula aj otcove depresie. „Keď odišiel do dôchodku, mal 60 rokov. Chcel ešte vystupovať, lebo divadlo pre neho znamenalo svet. Povedali mu, že potrebujú peniaze na mladých hercov a potom ho už nevolali. To je to, čo je smutné na jeho živote. Z toho mal podľa mňa dosť veľké depresie, lebo divadlo mu veľmi chýbalo. Hoci vystupoval v televízii, estrádach, no to už nebolo to pravé,” dodala.



