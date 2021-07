Hneď za sebou odišli dve naše veľké legendy. Humorista Milan Lasica skolaboval 18. júla na pódiu počas záverečnej klaňačky po výročnom koncerte Bratislava Hot Serenaders. Napriek obrovskej snahe sa ho už, žiaľ, nepodarilo zachrániť. Známe tváre svojimi spomienkami zaplavili sociálne siete a nielen oni, ale aj hercovi priaznivci očakávali, že milovanému humoristovi budú môcť dať zbohom v jeho divadle na verejnej rozlúčke, presne ako to bolo v prípade jeho parťáka Júliusa Satinského († 61). No Lasicova rodina sa rozhodla inak. Pohreb sa konal v bratislavskom krematóriu tri dni po jeho smrti, v tajnosti, bez jeho hereckých kolegov, kamarátov či fanúšikov. Nevedeli o tom ani jeho blízki kamaráti Oľga Feldeková, Milan Kňažko či Eňa Vacvalová.

Riaditeľ Štúdia L+S má však v pláne rozlúčku predsa len zorganizovať. „Určite pripravíme nejaký spomienkový program. Ale to je o tom, že jednak sa musíme trochu pozviechať, no a potom je to najmä o tom, že sú prázdniny. Veľa ľudí, o ktorých máme my a rodina záujem, aby sa na tom zúčastnili, je rozcestovaných. Vyzerá to tak, že by to bolo po prázdninách,“ povedal nám Pavol Danišovič.

Milan Lasica. Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Deň po Milanovi Lasicovi zomrel aj choreograf a umelecký šéf, ktorého srdce patrilo predovšetkým SĽUK-u, Juraj Kubánka († 92). Rodina a priatelia tohto významného umelca pristúpili k rozlúčke úplne inak ako pozostalí po Lasicovi. V pondelok predpoludním sa najskôr konala verejná rozlúčka v historickej budove Slovenského národného divadla a následne pohreb v bratislavskom krematóriu. Zbohom mu prišli dať rodina, priatelia, kolegovia či členovia SĽUK-u. Folkloristi v krojoch lemovali celú cestu do krematória a aj viacerí smútoční hostia prišli oblečení v krojoch z rôznych predstavení, ktoré SĽUK uvádzal. Na pohrebe nechýbali čestná stáž a obrovské množstvo kvetov. Na rozlúčke sa zúčastnilo približne 150 ľudí, medzi nimi aj šéf Lúčnice Marián Turner či bývalý riaditeľ SND Marián Chudovský.