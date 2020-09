Oddýchnutí glosátori išli hneď od začiatku vtipne a ostro. Na paškál si zobrali hlavne dvoch premiéra Igora Matoviča a predsedu (NR) SR Borisa Kollára. „Premiér spomínal, že môže nas*ať kopu ľudí, priznajme si, úspešne sa mu to darí,“ poznamenal Milan Lasica. A nezabudli ani na Kollára, ktorého si podali pre transmodelku Paris, s ktorou si písal horúce správy.

Relácia Sedem. Zdroj: tv joj



,,Však šu*ať je v poľštine hľadať, on ju chcel určite len vyhľadať. Na druhú stranu, či je to trans alebo hetero, všetci sme rodina,“ smial sa Lasica a pridal sa aj Jano Snopko. ,,Ja som ho odvtedy začal volať Boris Šukal III.“ ,,On možno chce od neho 12-te dieťa. Technicky to nie je možné, ale to nepoznáte Kollára,“ vtipkoval Boris Farkaš a zaklincovala to Eňa Vacvalová: „Uzavriem to slovami, čo mi povedal môj kamarát do telefónu. Eni, psa nezabudni dať na vodítko. Čo ak pôjde Kollár po Devínskej.“

