Keby bývalá moderátorka Zuzana Belohorcová nebola pre natáčanie šou Tvoja tvár znie povedome „uväznená” v Bratislave, tak by určite výletovala s rodinou. Jej manžel Vlasta Hájek totiž aj s ich deťmi odletel zo španielskej Marbelly, kde žijú, na týždňovú dovolenku na Tenerife.

Zuzana Belohorcová v šou Tvoja tvár. Zdroj: instagram

Na rovnakom ostrove dovolenkuje aj česká herečka Alice Bendová. Slovo dalo slovo a kamaráti si spoločne vyšli na obed i na pláž. „Po 15 rokoch! Mám radosť, že sme sa zase videli. Čauuu,” komentoval Vlasta stretnutie s Alicou. Netrvalo dlho a na Tenerife pristála ďalšie herečka a to Mahulena Bočanová. „Ďalšie moje zlato, ktoré som nevidel 15 rokov,” reagoval Vlasta. Vyzerá to tak, že odlúčenie od manželky zvláda v pohode a ešte sa pri tom aj pekne opáli a zabaví sa so „starými známymi”, ktoré sú považované za jedny z najkrajších Češiek.

