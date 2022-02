Štefan Wimmer si nedávno pred svojou bratislavskou vilou vykopal "hradnú studňu". Ide o repliku starobylej hradnej studne, ktorú dal zhotoviť. Do prevádzky ju v októbri minulého roka spustil emeritný arcibiskup Róbert Bezák. Počas tohto aktu čo z reproduktora znela Wimmerova hymna Carpe diem. A tú teraz prišiel predstaviť aj do markizáckeho Telerána.

Historická udalosť na Hradnom kopci za posledné desaťročia. Štefan Wimmer s arcibiskupom Róbertom Bezákom za účasti 200 prominentných hostí slávnostne odhalili Hradnú studňu - Somársky vrch . Zdroj: Instagram / Štefan Wimmer

Rozhovor so zabávačom Wimmerom viedli vonku pred štúdiom moderátori Kveta Horváthová a Tomáš Juríček. V úvode ho predstavili a od toho momentu sa už k slovu nedostali. Pišta, ako ho všetci volajú, je totiž povestný svojimi vtipnými historkami zo života a tie začal z rukáva sypať aj v živom prenose. ,,Ja mám taký zážitok, ako som raz s priateľkou letel do Ameriky. Pred jedenástou poobede nám už letušky naliali šampanské, ktoré ja síce nepijem, lebo ho nemám rád, ale v tom momente mi nejako veľmi zachutilo. No ako som ho dopil, začali odnášať poháre s tým, že už viac nemajú. No a čo teraz? Pýtal som sa. Tak som dostal bravúrny nápad. Nahlas som začal priateľke spievať: Happy Birthday to you! V tej chvíli sa okolo nás zišli letušky, co-pilot, začali nám nosiť šampanské, gratulovať!" rehotal sa Wimmer. Kvetka sa ani nenadýchla a už zo seba trúsil ďalšiu historku.

Štefan Wimmer nepustil Kvetu Horváthovú vôbec k slovu. Zdroj: tv markíza

,,A to nie je všetko! Raz za mnou prišiel jeden pán, aby som mu zaspieval na jeho akcii. Ja som sa začal smiať, že rozhodne nemá toľko peňazí, aby bol schopný ma zaplatiť. A v tom do mňa kamarát udrel, že veď to je najbohatší Arab, ktorý žije na Slovensku. No mne sa takéto veci dejú!" sypal jednu historku za druhou. Horváthová sa ho však snažila upozorniť, že začalo pršať. On však akoby ju vôbec nepočúval a začal ďalší príbeh, ktorý zažil s nebohým Milanom Lasicom (†81). Kvetka vedľa neho iba stála a kartičkou si kryla hlavu, kým im nedoniesli dáždniky. No keďže relácia sa blížila ku koncu a ešte musel Juríček v štúdiu vyspovedať ďalšieho hosťa, potápača, blondínka ho jednoducho už musela zastaviť. Skočila mu do príbehu a povedala, že diváci sa môžu tešiť ešte na jeho hymnu, ktorú v závere zaspieva. Keby ho nezastaví, Pišta Wimmer by svoje historky rozprával ešte doteraz.