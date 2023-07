Vysielanie po 22. hodine ponúka možnosť odhaliť mnoho odvážnych detailov zo súkromia našich známych tvárí. Hosťom relácie Kefan v Rádiu Viva bol najnovšie gitarista svetovej úrovne Henry Tóth, ktorý od začiatku roka 2022 tvorí pár s expertkou na trestné právo Luciou Kurilovskou.

Na snímke Lucia Kurilovská a Henry Tóth počas galavečera Slovenka roka. Zdroj: MICHAL SMRČOK

Keď prišla téma na intímnosti, Henry mal rozviazaný jazyk. Priznal, že prvú skúsenosť so ženou mal v trinástich. „Celý život som sa učil zle a spolužiačka, ktorá bola veľmi temperamentná, mi povedala: Poď, budeme sa spolu učiť. Skončilo sa to akosi čudne. Ja som nemal v hlave nič, tak som iba nasledoval pudy. Ona bola tá iniciatívna. Vtedy som žil v Záhrebe, bola to Chorvátka. V trinástich som začal so sexuálnymi praktikami. Hračky som veľmi nemal, tak som si musel nájsť hračku na sebe,“ priznal bez okolkov.

Podarenú policajnú akadémiu, kde jeden škandál strieda druhý, viedla rektorka Lucia Kurilovská. Zdroj: archív Lucia Kurilovská

Bývalý člen kapely Elán má troch synov, no nikdy nebol ženatý. „Ženy si veľmi vážim, nikdy sa ničím nechválim. Najviac na mňa zaberá charizma. Môže to byť hocijaká krásna žena, no ak povie nejakú tuposť, už nič nepomôže,“ opísal svoj vkus. „Mal som aj Rómku, aj Ázijčanku, aj černošku. Ale sex s chlapom, to nie. A ani sa na to nechystám,“ uviedol na pravú mieru. A budete prekvapení, čo ho v posteli poriadne „rajcovalo“ a čo na ženách miluje. „Trojku som zažil 10 – až 15-krát a najradšej mám, keď žena nemá spodnú bielizeň, je mi jedno, či je oholená alebo nie,“ pochválil sa.

Henry so svojimi troma synmi. Zdroj: archív Henry Tóth

Nakoniec prezradil aj to, že je mimoriadne žiarlivý. „Keď beriem svoju partnerku medzi kamarátov, neviem si odpustiť žiarlivosť a vyvolám škandál, aj keď ona to tak vôbec nemyslí. Ja však viem, akí sú tí chalani a čo si budú rozprávať. Som žiarlivý, robím scény, trucujem a som nepríjemný. No koniec koncov, nič nie je krajšie ako zmierovací sex, nežným spôsobom sa ospravedlniť.“

Premiéra muzikálu "Bonviván" na doskách divadla Nová scéna v Bratislave. Na snímke Lucia Kurilovská, Henry Tóth a Dušan Jarjabek. Zdroj: EMIL VAŠKO

A čo na to hovorí jeho partnerka Lucia Kurilovská? „Je to jeho osobná vec, on chodí do mnohých relácií. Ja som o tejto relácii predtým ani nevedela. Iba som sa ho spýtala, ako bolo, povedal, že dobre, a tým sa to skončilo. Nehovoril o mne, takže sa ma to ani netýka,“ povedala nám stručne.

Prečítajte si tiež: