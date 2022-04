Suroviny

5 vajec

25 dag krupicového cukru

25 dag múky (polovica hladkej, polovica polohrubej)

1 PL prášku do pečiva

120 ml roztopeného masla

Príprava

Vajcia vyklepneme do šľahača a vyšľaháme do svetložltej nadýchanej peny. Pridáme cukor a ďalej šľaháme asi tri až štyri minúty. Vlejeme roztopené maslo a ešte chvíľu šľaháme. Múku a prášok do pečiva premiešame a po častiach vmiešame do sladkej vaječnej zmesi. Dôkladne premiešanú zmes nalejeme do formy na barančeka, ktorú sme predtým veľmi dôkladne vymazali olejom, masťou alebo vystriekali olejom v spreji.

Baranček na sviatočnom stole nesmie nikdy chýbať ani u seriálovej svokry Gizky. Zdroj: pinterest

Potom ju vysypeme polohrubou múkou. Cesto nalejeme do predného dielu barančeka a priklopíme zadným dielom. Formu vložíme do rúry a pečieme pri 200 °C asi 15 minút. Znížime teplotu na 180 °C a dopiečeme ďalších 30 minút. Opatrne odklopíme horný diel formy a do barančeka zapichneme špajdľu, aby sme zistili, či už je upečený.Hotového barančeka posypeme práškovým cukrom.