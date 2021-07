Drobček

Bolo to presne v roku 1956, kedy si slovenské deti pozreli prvé televízne vysielanie. Z tých prvých detských divákov sú dnes starí rodičia a z detských televíznych relácií sa stali legendy. Medzi také sa radí aj Ma-tel-ko, ktorý odštartoval 25. marca 1973 a vzniklo takmer 400 častí. Všetkým sa okamžite vybaví pesnička so slovami: ,,Čujte čo čo čo, čujte sa sa sa, čujte čo, čujte sa v svete stalo.” No a malý televízny kolotoč sa nezaobišiel bez drevenej postavičky v hipsterskom oblečení Drobčeka. Vystupovala s ním Darinka Rolincová, Iveta Malachovská či Michal Dočolomanský. Postavička sa po roku 1989 vyparila z obrazoviek, no nestratila sa.

Kultový Drobček. Zdroj: RTVS

Odkedy sa relácia prestala vysielať, Drobček bol schovaný v debničke v Mlynskej doline aj so svojím náhradným oblečením. Pani skladníčke Dagmar Katonovej ho však bolo ľúto, preto ho pred rokmi vybrala von a umiestnila ho v kancelárii. Každý, kto ho poznal, sa teší, že ho mohol opäť vidieť. ,,Vytešujú sa najviac terajší 40-nici, čo si to s ním odžili. Fotia sa s ním a dokonca sa objavil už aj na Facebooku,” povedala.

Raťafák plachta

Jedna z najstrašidelnejších postavičiek 90. rokov bol jednoznačne Raťafák plachta. Aj on dlho odpočíval v skladoch Slovenskej televízie a dokonca nepotreboval ani veľa miesta. Zmestil sa do malej debničky.

Raťafák Plachta Zdroj: archív

Na rozdiel od Drobčeka vyrazil pred rokmi aj do ulíc Bratislavy. To bolo ako povstanie. Pretože to všetci, nielen deti, ale aj dospelí, sa zastavovali a že waaaau, Raťafák! „Najviac hororová postavička môjho detstva. Ja som sa ho tak strašne bála. Neviem prečo všetky bábky v Slovenskej televízii boli tak strašidelné,” spomínajú diváci. Dlhý krk pripomínal dlhú ruku a plachta vzbudzovala dojem, že pod ňou skrýva ešte niečo ďalšie. Raťafák si požil 100 dielov a v roku 1989 skončil.

Pokračovanie na ďalšej strane: