Ondřej Brzobohatý sa na základe obsahu danej žaloby, ktorá je podľa neho plná lží a ohovárania voči jeho osobe a týka sa aj tých najintímnejších vecí, ohradil. „O svojej sexualite som nikdy nepochyboval. Moja orientácia je a vždy bola heterosexuálna," povedal českému Blesku a priznal aj to, že je fanúšikom najrôznejších prevlekov aj Drag Queen. Narážal tak na to, že Taťána dokonca tvrdí, že po nej požadoval sex ako žena!

„Ondřejovi som sľúbila, že sa budem vždy snažiť jeho osobnosť šetriť, preto som požiadala svojho cirkevného advokáta o komentár,“ napísala Blesku modelka. Po všetkých týchto obvineniach sa Ondřej rozhodol prehovoriť aj na Instagrame. ,,Mnohí z vás, vrátane mňa, už dúfali, že nekonečná telenovela Kuchařová vs. Brzobohatý je na konci, ale na škodu nás všetkých, nie je, za čo sa vám vopred ospravedlňujem. Je mi veľmi trápne z toho, že zarazenosť a z nej prameniaca pomstychtivosť mojej bývalej ženy, Taťány Kuchařovej, došla až do tohto bodu, kedy Taťána poskytla Blesku kompletné znenie cirkevnej žaloby, obsah ktorej mal pôvodne zostať za zatvorenými dverami Metropolitného cirkevného súdu. Vzhľadom k tomu, že je plný lží a škandálnych obvinení, rozhodla sa ju Taťána podstrčiť práve Blesku vrátane rádoby kompromitujúcich fotografií, aby tak pošpinila moje meno. Obvinenia sú totiž natoľko závažné, že sa proti nim už musím brániť. Ďakujem vopred za podporu a dúfajme spoločne, že to už bude definitívna bodka za týmto všetkým," napísal znechutený Ondřej a vyjadril sa aj na jej obvinenia, že sa rád prezlieka za ženu.

„Ako decko som sa sčasti prezliekal za rôzne postavy z filmov a chodil sa potom predvádzať rodičom do obývačky. Som veľkým fanúšikom aj Drag Queen. Niekomu to môže pripadať zvláštne alebo divné, ale ja sa pri tom skvele bavím a náramne sa odreagujem. Rozhodne to ale nemá vplyv na moje duševné zdravie alebo moju sexuálnu orientáciu,” povedal Ondřej, ktorý ako Drag Queen používa meno Tiffany Ritchbitch. „To krstné meno je inšpirované mojím milovaným filmom s Audrey Hepburn Raňajky u Tiffanyho. A Ritchbitch je vtipný odkaz na moje priezvisko. Celé je to nadsádzka,” vysvetlil. Redakcia Blesku má k dispozícii aj fotografie Brzobohatého v prevlekoch. Podľa herca je jasné, že im ich mohla poskytnúť jedine jeho exmanželka. Po rozhovore, ktorý denníku poskytol, im jednu snímku napokon zaslal aj on. Tá mala dokazovať, že sa prezliekal nielen on, ale aj Taťána. Podľa jeho slov takéto prezliekacie večierky organizovali bežne. Manželka ho následne poslala k sexuologičke. „Išiel som tam, pretože som jej chcel dokázať, že moja záľuba v prezliekaní nemá nič spoločné s mojou orientáciou, ako sa Taťána bála. Zároveň si chcela potvrdiť, že to nie je dedičné,” prezradil Ondřej. Záver odborníčky bol vraj jasný – „Nie som homosexuál a nie je to dedičné.”

Na to sa ozvala Taťána, ktorá napísala, že so zverejnením fotiek a cirkevnej žaloby rozhodne nič nemá. Drvivá väčšina známych tvárí sa postavila na stranu Ondřeja. ,,Ondrejko, drž sa a buď aj naďalej tým, kto nestráca úroveň," odkázala mu Dara Rolins. ,,Chcel by som ti, drahý priateľ, vyjadriť tú najväčšiu podporu, ktorú som schopný. Myslím, že sme svedkami niečoho, čo absolútne prevyšuje všetok nevkus a malosť sveta. Teším sa, keď sa tomu už spoločne zasmejeme. Ako gentlemanstvo, múdrosť a číra radosť zo života zvíťazili nad niečím, čo ani nestojí za reč," napísal mu Jakub Prachař.

Omnoho ráznejšia smerom k Taťáne bola jeho sestra Rola. ,,Ondrejko, poznám ťa celý život a som pyšná na to, akého skvelého brata mám. Nepoznám veľkorysejšieho človeka než si ty, s akou láskou, úctou a rešpektom sa správaš nielen k svojim ženám, ale aj k svojmu okoliu. Váš vzťah s nebožkou som považovala za jeden z najkrásnejších, než som pochopila, že keď niekto miluje iba seba, tak potom na toho druhého už veľa miesta v srdci neostáva. Bola som svedkom niekoľkých veľmi nepríjemných situácií, keď sa z Miss Dobrotivej stala ,,šestihlavá saň" a ty si stále iba mlčal a bránil si ju. Máš môj obdiv, ja by som to nevydržala. Vždy si bol gentleman, zachoval dekórum tebe vlastný a nikdy si nemal potrebu ju nijak očierňovať, aj keď by si to bývala zaslúžila. Pokiaľ si tak strašný človek, ako ťa popisuje, som v šoku, ako to mohla tak dlho vydržať, ba dokonca sa nechcela ani rozviesť, tak veľmi to s tebou bolo strašné. Je mi jej ľúto, ako hlboko dokázala klesnúť, ale ako vieme, za titulok v novinách sú niektorí ľudia schopní urobiť čokoľvek, dokonca aj ublížiť niekomu, koho kedysi tak veľmi milovali. Som rada, že si tentokrát nemlčal a ozval si sa, bolo na čase.

Dúfam, že ti stihla poďakovať za knižku, ktorú si za ňu celú napísal a jej “ preslovy do OSN”," rozohnila sa Rola, ktorá narážala na fakt, že na sociálnych sieťach a na verejnosti vystupuje ako ,,Miss Dobré srdce", ktorá nezištne pomáha.

Jeho mama Hana Gregorová bola niekoľko dní ticho, ale konečne sa rozhodla reagovať aj ona. ,,Ondrejko môj milovaný, chcem ti len povedať, že život prináša rôzne sklamania a výhry a že bez nich by bol nudný a monotónny. Som na teba pyšná, aký si správny chlap a že sme z teba, s tvojim úžasným otcom, vychovali slušného človeka a skutočného gentlemana. Vždy si sa k svojim partnerkám choval veľkoryso, či už emocionálne alebo materiálne, aj keď, z môjho pohľadu, sem tam zaslepene. Ale to je láska, s ktorou ruka v ruke občas kráča sklamanie. Pre mňa je dôležité, že si teraz šťastný a spokojný a napriek všetkému si nezanevrel na lásku. Tvoj otec by bol na teba pyšný, aj na tvoju prácu, ktorou rozdávaš radosť druhým. A poznáš jeho krédo, ktoré ti často opakoval.."Jen se nepos*at!" Tak sa toho, Ondrejko, drž, život ide ďalej a stojí za to žiť ho naplno. Ľúbim ťa, môj najdrahší, aj Tiffany, láskou prenesmiernou a kým budem žiť, je tu moja náruč, ktorá ťa bude chrániť vždy, keď to budeš potrebovať. Tvoja mama!" odkázala mu verejne na svojom profile na Facebooku.