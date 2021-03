Magálová pre RTVS nakrútila presne 438 relácií a s Pavlom Pospíšilom tvorili perfektne zohratý tandem. Ľudia oceňovali ich perfektné rady, tipy, ale hlavne starú dobrú klasiku využitú v kuchyni. Kamila sa však rozhodla, že stačilo a svoje miesto prenechala mladším. V jej relácii tak už varí dvojica Robo Papp a šéfkuchár Gabo Kocák. A hoci si niektorí diváci na novú dvojicu zvykli a oceňujú ich novátorské postupy vo varení a moderné recepty, ostatným práve to prekáža. „Nepotrebujeme moderné recepty, ale jednoduché a rýchle z dostupných surovín, ako to robila Kamila,” ozývajú sa nespokojné gazdinky.

Kamila Magálová a Pavel Pospíšil. Zdroj: RTVS

Mnoho z nich sa dokonca zhodlo, že by v relácii oveľa viac pasovala šikovná Kristína Kocian, ktorá na RTVS moderuje Zdravú maškrtu. Čo na to hovorí dcéra Ivety Malachovskej? „Trochu ma prekvapilo, akým smerom sa relácia Tajomstvo mojej kuchyne vyvinula, ale verím, že RTVS na to mala svoje dôvody. Lichotí mi, že by si ma tam vedeli diváci predstaviť. Pani Magálová sa však nedá nahradiť. Je to gazdinka v pravom slova zmysle a taktiež aj dáma ako sa patrí. Ak by sa však naskytla príležitosť, projektu by som priniesla trochu iný, modernejší nádych, ktorý by sa divákom mohol páčiť. Chalanom však držím veľmi palce. Nemajú to jednoduché,” reagovala Kocian, ktorá si tiež myslí, že relácii teraz chýba to najzákladnejšie.

Gabo a Robo nahradili Kamilu Magálovú. Zdroj: rtvs

,,Určite divákov chápem. Navykli si na tradičné recepty slovenských gazdiniek a je prirodzené, že napriek tomu, že sú tam noví kuchári očakávajú to isté. Určite by som ostala pri tradičnejších receptoch z bežne dostupných surovín. Diváci chcú buchty, koláče, tradičné pečené mäso, výdatné polievky a všeobecne jedlá zo surovín, ktoré sú bežne dostupné aj v tom najmenšom supermarkete. Formát TMK bol presne na tom stavaný a preto taký úspešný. S novými a modernejšími receptami a alternatívami prišla práve Zdravá maškrta, ktorá sa chce zavďačiť divákom, ktorí radi skúšajú nové, zdravšie a trochu exotickejšie recepty,” dodala.

Kým doteraz to bolo rozdelené, že Magálová varila tradičné recepty a Kristína tie moderné, teraz, po príchode Pappa, obe relácie ponúkajú presne to isté. Čo z hľadiska cieľovej skupiny určite nie je šťastná voľba a kuchári tak budú musieť začať viesť nemilosrdný boj o diváka.

