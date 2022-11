Farmári sa dočkali zabíjačky. Na statok prišiel hospodár Martin Bagar aj s dvomi pomocníkmi, so sympatickými mäsiarmi, ktorí mali od začiatku všetko pod palcom. Od súťažiacich však potrebovali pomoc. Do práce zapriahli všetkých, pretože okolo zabíjačky je poriadne veľa roboty. Ako inak, jediný, ktorý odmietol pomáhať, bol Minh. ,,Ja to robiť nebudem!” hulákal po staršom mäsiarovi. ,,Daj si dole bundu, pretože budeme robiť špinavú robotu. A tomu ver, že to budeš robiť,” snažil sa mu slušne vysvetliť mäsiar Gabriel.

Drzý Minh vynadal mäsiarovi, pánovi Gabrielovi. Ten bol z jeho správania v absolútnom šoku. Zdroj: TV Markíza

„… sa tu so mnou nebavte ako s Mišom! Ja to robiť nebudem!“ začal hulákať Minh. „A prečo si potom na Farme?“ šokovane sa ho pýtal mäsiar, ktorý na rozdiel od Martina s drzým Minhom nejednal v rukavičkách. „Čo to ten Minh nacvičuje so mnou? Poslal ma do prdele, že čo som ja jemu. Takto to nefunguje,“ posťažoval sa hospodárovi, no ten sa iba pousmial. Situácia sa však ešte vyhrotila. Mäsiar v kuchyni opäť Minhovi prikázal, aby sa aj on zapojil do práce. „Nebudeš tu robiť? Čo si ty myslíš?! Tu musíš autority rešpektovať!“ praskli mäsiarovi nervy. „Ja som tu dobrovoľne. Ja sa môžem zbaliť a ísť do pi*e!“ šplechol do tváre staršiemu pánovi. „Kam? Upokoj sa!“ ostal z jeho reakcie mäsiar Gabriel úplne vykoľajený. „Nerozprávajte sa so mnou! Ja sa s vami nepoznám! Jednoducho koniec!“ zaklincoval to drzý Minh. Viac zajtra večer na Markíze.