O osude hviezdy Instagramu Zuzany Plačkovej, jej manžela Reného a ďalších ôsmich obvinených sa rozhodne už dnes popoludní. Sudca Špecializovaného trestného súdu vyhlási, či budú stíhaní väzobne alebo na slobode. Po stredajších výsluchoch sa opäť k celému prípadu vyjadril Plačkovej advokát Martin Pohovej.

Plačkovej právnik Martin Pohovej. Zdroj: Karol Farkaš, Plus JEDEN DEŇ

,,Klientka sa vyjadrila, zotrvala na svojich tvrdeniach z prípravného konania, spáchanie skutku popiera, chápe to ako veľký omyl a je samozrejme nahnevaná na to všetko, čo sa deje," povedal včera po jej výsluchu. Ako vidí dnešné rozhodnutie sudcu? ,,Samozrejme, že dúfame, že ju prepustia," vyjadril sa jej právnik s tým, že odpovedal aj na otázku, čo vlastne na ňu vyšetrovatelia skutočne majú. ,,Podľa mojich vedomostí, najmä s prihliadnutím na závery odôvodnenie uznesenia o vznesení obvinenia vypovedal na ňu v podstate jeden z obvinených, ktorý má túto verziu sprostredkovanú z počutia a osoba, ktorá mu tieto informácie poskytla, to nepotvrdila. Na tohto obvineného nebol daný návrh na vzatie do väzby a bol prepustený zo zadržania," pokračoval.

Zuzana Plačková v putách. Zdroj: VBJ

Podľa Markízy ju však mali natrieť viaceré osoby. ,,Je možné, že tzv. kajúcnici pochádzajú spomedzi zvyšných piatich ľudí, ktorí boli v pondelok zadržaní (dohromady 15 ľudí), avšak prokurátor im nenavrhol väzbu. Tiež sa hovorí o tom, že skupinu, v ktorej pôsobila aj Zuzana Plačková s manželom, „natrela" sereďská skupina, ktorá bol pred časom rozložená počas akcie Venal a veľa jej členov skončilo vo väzbe," píše portál tvnoviny.sk.

V uznesení, ktoré sa v utorok po výsluchoch dostalo na svetlo sveta, sa písalo, že manželia mali od roku 2017 predávať kokaín vypovedá jeden z obvinených. Tibor P., ktorý mal dodávať tablety Cirrus z Poľska, z ktorých sa neskôr vyrábal pervitín, vypovedal, že má informácie o tom, že v Bratislave predáva drogy René Strausz, manžel Plačkovej. Ďalší zo zadržaných, Martin K., sa zase vyjadril, že počul o tom, že jeden z obvinených Peter Š. má mať cez drogy vplyv práve na Plačkovú.

Prečítajte si tiež: