Za farmármi docválal na koni aj moderátor Marek Fašiang, ktorý sa premenil na strašidelného kovboja. Ten si so súťažiacimi tiež vypil, no keď už cítil, že sa mu pletie jazyk, zahlásil, že odchádza. Pre ostatných bolo však pár štamperlíkov iba zahrievacím kolom.

Farmári opäť chľastali. Zdroj: TV Markíza

Viackrát už totiž dokázali, že pri chľastaní nepoznajú mieru. A inak tomu nebolo ani teraz. Jeden pohárik za druhým do seba lial aj Fifo. Postupne sa tak ožral, že ho Šimon a Alex našli kľačať v spálni a spať. Okamžite ho preniesli do postele a Šimon ho otočil na bok pre prípad, že by začal zvracať. A dobre spravil...

Fifo sa takmer otrávil alkoholom... Bol ožratý pod obraz Boží. Zdroj: TV Markíza

Prešla iba chvíľa a Fifo ozvracal celý matrac. Bol taký opitý, že o sebe absolútne ani nevedel. A aby toho nebolo málo, pridal sa k ,,cikacej farmárskej skupine." V noci farmári opäť začuli obrovský vodopád. Alex sa zobudila a takmer skolabovala. Fifo kľačal na posteli a močil priamo na zem. Omočil perinu oproti aj kufor. No keďže bol ožratý pod obraz Boží, ľahol si naspäť spať a všetko mal na háku. Alex sa takmer od hnusu pozvracala a chudák Šimon to musel po ňom všetko v noci drhnúť, pretože v tom smrade sa nedalo spať. Tohtoroční farmári sa naozaj za svoje správanie pred kamerami môžu hanbiť... Viac uvidíte v pondelok večer na Markíze.