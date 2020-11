Pondelňajší teroristický útok v centre Viedne mal islamistický motív. Pri útoku zahynuli štyria okoloidúci a piatym mŕtvym je atentátnik, ktorého zastrelili. Zranenia utrpelo 17 ľudí vrátane policajta. Sedem ľudí je vo vážnom stave. Udalosť zarmútila aj množstvo známych tvárí, ktoré aj prostredníctvom sociálnych sietí vyjadrujú sústrasť a podporu všetkým, ktorých sa útok týkal. Vo veľkom šoku je aj Alena Heribanová, ktorá niekoľko rokov pracovala vo Viedni ako riaditeľka v Slovenskom inštitúte.

Slovenský inštitút vo Viedni. Heribanová v ňom pred rokmi pôsobila ako riaditeľka. Zdroj: Matej Kalina

„Ja sa musím priznať, som šokovaná. Ja som túto správu prijala s veľkým pocitom bolesti, pretože poznám tie miesta. Slovenský inštitút sa nachádza v tesnej blízkosti židovskej synagógy. Dokonca poznám aj hlavného rabína Oskara Deutscha. Spoločne sme pripravovali veľa akcií. Je mi strašne ľúto, čo sa stalo, no bohužiaľ, je to realita a musíme to prijať tak, ako to je. Najmä dávať si pozor,“povedala nám Heribanová.

Policajti zasahujú na mieste po streľbe neďaleko synagógy 2. novembra 2020 vo Viedni. Zdroj: Ronald Zak

„Zatiaľ nemám viac informácií, takže sa úplne ešte neviem vyjadriť viac. Viem len toľko, čo bolo v médiach,“ pokračovala. „Ja som hneď ráno pozerala ORF, kde boli mimoriadne správy, v ktorých ukazovali všetky tie miesta a bol tam aj rozhovor s rabínom. Je mi to veľmi ľúto a súcitím so všetkými, ktorých sa to osobne týka,“dodala na záver.