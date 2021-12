RTVS odvysielala poslednú časť minisérie o Márii Terézii. V záverečnej premiérovej epizóde sa predstavila ako matka. Matku svojich šestnástich detí, matku Habsburskej ríše, ktorej blahobyt stavala na piedestál. Do popredia sa dostáva aj nešťastný osud jej dcéry Márie Antoinetty, ktorá si prešla tvrdou výchovou, aby bola hodná francúzskeho kráľa.

O Márii Antoinette kolovali v čase jej vládnutia mnohé výmysly a nepravdy. Pamflety ju obviňovali z nevery, lesbické radovánky a hovorilo sa o nej, že je od prírody náchylná k ľahkomyseľnosti, že mala záľubu v šatách, topánkach a účesoch, a že najdôležitejšími osobami sa stali pre ňu kaderník, krajčírka, obuvník, či výrobcovia šperkov. Mala prezývku „Madame Déficit“. Bola často označovaná ako hlavný vinník bankrotu štátnej pokladnice.Väčšina z toho nebola pravdivá. Kráľovná sa však príliš nesnažila byť miláčikom dvora a osud obyčajných ľudí ju dlho nezaujímal. No 15. dieťaťu Márie Terézie sa ušiel rozhodne najdramatickejší osud.

Mária Antoinetta - Portrét od Élisabeth Le Brun z roku 1783. Zdroj: wikipedia.org

Mária Antoinetta bola síce veľmi bystrá, učiť sa jej príliš nechcelo. Dvanásťročná vedela čítať a písať iba s veľkými problémami. Keď jej matka Mária Terézia ovdovela a začala vládnuť spolu so synom Jozefom II., chcela cez sobáše svojich dcér upevniť postavenie krajiny. V tom čase bola mladučká Mária jediná z dcér vhodná na sobáš, a to so šestnásťročným následníkom francúzskeho trónu Ľudovítom. Vydávala sa ako 14-ročná a sobáš sa uskutočnil v zastúpení v augustiniánskom kostole vo Viedni. Francúzskeho následníka trónu zastúpil arcivojvoda Ferdinand, starší brat Márie Antónie. Oficiálny svadobný obrad sa konal 16. mája 1770 v kráľovskej kaplnke na zámku vo Versailles. Mária Antoinetta si ťažko zvykala na život na francúzskom dvore, najmä na dvornú etiketu, tak odlišnú od atmosféry vo Viedni. Vyrastala totiž na dvore, ktorý patril k najpokrokovejším v Európe.

