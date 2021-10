Vinczeová spolu s hosťami, ktorými boli Oldo Hlaváček, Dano Dangl a Štefan Skrúcaný, spomínala na niekdajšie televízne časy, a to aj pomocou rôznych dokrútok kultových relácií. Adela tak nahradila formát Zlaté časy s Eňou Vacvalovou, s čím sa ľudia nevedia zmieriť a z jej výkonu zostali sklamaní. „Adela sa hodí na úplne iný typ relácií. Je to veľmi slabá kópia Zlatých časov,“ napísala na Facebooku RTVS diváčka Mária.

Adela Vinczeová v novej šou Boli sme pri tom. Zdroj: RTVS

„Hrôza, vráťte nám Eňu a Zlaté časy. Vinczeová a opäť jej urážlivý ‚funrádiový‘ akože humor. Nemá to ‚glanc‘, moderovanie vedené faktograficky, bez emócií. A čo vlastne ona o tom môže vedieť citovo? Ach, je mi ľúto za uvoľnenou eleganciou Zlatých časov,“ povzdychla si diváčka Zuzana. „Spôsob moderovania je úplne nevhodný takémuto typu relácie. Chýba mi tam taká galantnosť, úcta a je mi ľúto pána Hlávačka, že taký hosť, ako je on, ktorý by mal k takémuto programu čo povedať, nedostal ani priestor. Som sklamaná,“ reagovala diváčka Jaroslava. Nejeden divák si všimol to, že pán Hlaváček sa dostal k slovu iba minimálne a „chudáčik“ tam sedel medzi nimi ako „stratený vojak v poli“.

„Na svoj vek, pán Hlaváček, veľká úcta aj veľmi hlboké a kultivované komentáre. A Vinczeová ho zatláčala do úzadia a pomaly robila z neho outsidera,“ pridala sa k nej diváčka Zuzana. A to nebolo všetko, čo divákom prekážalo. Stylisti sa totiž na moderátorke poriadne odviazali. Jej outfit pôsobil, akoby mala na sebe iba sako a pod ním nič. Do tohto formátu sa to rozhodne nehodilo.

„No a tá Adelina nevkusná minisukňa, vychudnuté kostnaté nohy, ktoré rušia,“ či „Zabudla si doma sukňu?“ hromžili ľudia. Ako sa hovorí, sto ľudí, sto chutí a nie vždy všetko zapôsobí na diváka hneď od začiatku...