Keď v sobotu naši chlapci prehrali s Nemeckom, v štúdiu sedel aj Gáborík. Viacerí diváci sa však posťažovali, že časť ich debaty rozhodne do tohto štúdia nepatrí. ,,Neustále sa hádali, prekrikovali, moderátorka mala problém niečo povedať,” napísal divák.

Na snímke Boris Valábik počas fotenia pre kampaň RTVS k Majstrovstvám sveta v ľadovom hokeji 2022. Zdroj: MICHAL SMRČOK

,,Celá tá konverzácia Valábika s Gáboríkom nemá v štúdiu MS čo robiť. Nikoho nebaví počúvať ich "vtípky”. Doťahovať sa pokojne môžu v tej ich šou, ale nie v zápasovom štúdiu, ktoré sleduje celé Slovensko,” pridal sa divák Filip. ,,Tí dvaja sa tam tak predvádzajú, až sa pýtam, že či tá moderátorka tam nesedí zbytočne navyše. Ona tam pustí horko ťažko dve tri vety a zvyšok za ňu odrecitujú tí dvaja v oblekoch, až je to štúdio pomaly nepozerateľné,” reagoval Marek. ,,Pomýlili si to so svojou reláciou Boris & Brambor,” kopili sa komentáre. Divákom prekážalo aj to, ako sa medzi sebou hádali ohľadne strelcov na ľade. ,,Boris mal pravdu, v presilovke 5 na 3 mali strieľať, oni si prihrávali medzi sebou," pridal sa ďalší divák, ktorému prekážalo, že Valábik a Gáborík sa handrkovali, prečo kto nestrieľal a podobne.