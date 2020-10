Pre mnohých predstavujú COVID testy hotovú nočnú moru. Kristína má však na to úplne iný názor. ,,Ak vám niekto bude zase tvrdiť, že COVID testy sú peklo, a ako strašne to bolí, a ako ľudí zbytočne trápia, tak ho pošlite rodiť alebo mu spravte aspoň zapálený záder. Je to kravina. Ide o úplne bežný výter a trvá to pár sekúnd, a ani si to neuvedomíte a je koniec. Náhodou je to celkom zaujímavý druh adrenalínu, najmä ak ste v aute s dvoma 7-ročnými deťmi, ktoré sa vám rehocú a musíte sa tváriť hrdinsky,“ napísala.

Kristína Tormová Zdroj: Instagram