Rok 2020 bol pre Kristínu a jej manžela Jožka veľmi šťastným rokom. Celý život bývali v podnájmoch a práve v tom roku sa im konečne podarilo vziať si hypotéku a bývať vo svojom. Kúpili si starší dom v obci Boleráz a plánovali si ho celý prerobiť. A aj sa im to darilo. Popri radosti z dvoch synov a vízie spoločnej budúcnosti ich zastihla aj ďalšia šťastná novina. Kristína otehotnela. Všetko vyzeralo dokonale. Lenže potom prišiel rok 2021.

Vilo Rozboril Zdroj: tv joj

Všetci sa nakazili covidom a kým tehotná Kristína mala ľahký priebeh, u silného a doposiaľ zdravého 40-nika udrel plnou silou. „Akoby to všetko on nasal na seba, aby nám sa nič nestalo. Neviem to pochopiť,“ vzdychla si so slzami v očiach. „Keď to vypuklo prvý raz, on začal šiť rúška. Rozdávali sme ich po činžiaku, kde sme bývali v Hlohovci. Do roboty, kde pracoval, došiel ako prvý človek s rúškom. Všetci sa mu smiali, či mu nešibe,“ podotkla Kristína.

Keď Jozef (†40) skončil v nemocnici s obojstranným zápalom pľúc a podozrením na krvnú zrazeninu v pľúcach, už bolo zle. ​​Jeho stav sa zo dňa na deň zhoršoval. Lekárom sa ho zachrániť nepodarilo, a tak Kristína zrazu ostala na všetko sama – tehotná a bez peňazí. Pandemický príspevok a prídavky na deti činili sumu 319 eur. Celý príbeh uvidíte už v piatok od 20.35 na JOJ-ke.

Súťaž Zdroj: archív

