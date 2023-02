To, že Kristína Kormúthová (36) a Martin Kližan (33) by mali mať k sebe viac blízko ako len kamaráti, sa šepká dlho. Dvojica sa nedávno spolu zabávala na plese.

Kormúthová kedysi moderovala Športové správy RTVS, kde však ešte v roku 2014 náhle skončila pre rasistický status na sociálnej sieti. Martin Kližan sa stal známym ako tenista. Na jeseň sa rozhodol kandidovať za starostu Petržalky a v kampani mu pomáhala práve aj Kristína. Vo voľbách však neuspel. Vyzerá to tak, že v súkromí sa mu darí lepšie. Už v lete sa totiž šepkalo, že dvojica by mala spolu tajne randiť. Naznačovali to aj zábery z volebnej noci, ktoré zachytili bývalého tenistu v jednej talianskej reštaurácii v hlavnom meste.

Kristína Kormúthová Zdroj: https://www.instagram.com/p/Ci0EWRHj0Xz/

Spoločnosť mu vtedy okrem iných robila aj Kormúthová, s ktorou si viackrát vymenili niekoľko nežných dotykov v netrpezlivom očakávaní volebných výsledkov. Verejnosti však vzťah oficiálne nepotvrdili a súkromie na sociálnych sieťach si strážia. Až doteraz! Martin totiž zverejnil ich spoločnú fotku na Facebooku.

Kližan sa pochválil videom z kúpaliska, kde naháňal predvolebné podpisy. Na záberoch vidieť aj Kristínu (vpravo). Zdroj: INSTAGRAM/KLIZAN_MARTIN

„Krásny ples za nami a ďalšie pred nami. Ďakujeme,” napísal v nedeľu bývalý tenista a bývalý kandidát na starostu Petržalky Martin Kližan na Facebooku a priložil aj pár záberov zo spomínaného plesu, ktorý sa nedávno konal na Zámku Šimák v Pezinku. Jeden z nich ho zachytáva aj s Kristínou. Spolu im to pristane, čo poviete?