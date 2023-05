Táto doba je čoraz hektickejšia a ľudí, ktorí potrebujú liečiť dušu, neustále pribúda a pribúda. Treba však rázne pripomenúť, že priznať psychické problémy nie je žiadna hanba a ani znak slabosti! Vyhľadanie odbornej pomoci je prvým krokom k uzdraveniu duše a návratu k normálnemu životu. Svoje o tom vie aj herečka Kristína Kanátová, ktorá si prešla klinickou depresiou.

Kristína Kanátová a Adam Bardy v seriáli Mama na prenájom. Zdroj: TV Markíza

,,Problémy u mňa nastali dávno, len som o nich nehovorila. Čo sa týka depresií, tak mne vypukla taká prvá epizóda pred desiatimi rokmi, kedy sa u nás na Slovensku ani poriadne nevedelo, že čo to je. Každý mal pocit, že je to nejaká vyfabulovaná choroba, nejaká slabosť, ktorú má každý z nás, len je schopný sa s tým vysporiadať. Ja som o tom vtedy nerozprávala. Snažila som si pomôcť sama. A ako som to stále držala v sebe, maskovala to a nevyhľadávala nejakú pomoc, tak sa to stále viac a viac usádzalo, kumulovalo, až to prešlo do takých vážnych stavov," priznala v rozhovore pre Markízu.

A práve to ju, našťastie, donútilo vyhľadať odbornú pomoc. ,,Za tie roky som sa s tým naučila žiť, pracovať a vyliečiť si traumy, ktoré ma oberali o energiu. Teraz som už okej, bez liečby, navštevujem preventívne terapeutku , pretože ma to baví, už to beriem ako takú ,,rutinku." Prevenciu," dodala. Viac o svojich problémoch však porozprávala pred rokom JOJ-ke. „Boli to tri obdobia, ktorými som si prešla a to, že som si nimi prešla, teraz už vnímam ako skvelú skúsenosť. V tých obdobiach temna, ako sa to nazýva, to sú temné myšlienky a človek nemá energiu na nič, stráca svoju schopnosť tvoriť a celkovo sa tešiť zo života, tak vďaka tomu, že som zažila aj tieto moje sféry, tak som potom objavila aj tie moje pekné sféry, ktoré som predtým nevidela,” povedala vtedy.

Kristína rada trávi čas so svojím čokoládovým psíkom. Zdroj: Instagram

„U mňa konkrétne to nebolo, že negatívne myšlienky k svetu, že všetko je zlé, ale vo vzťahu k sebe. Konkrétne v mojom prípade to bolo deštrukčné k mojej práci, k môjmu výkonu, k môjmu vzhľadu, proste k všetkému môjmu. Človek sa proste tak zhadzuje, neustále. Keď si v depresii, tvoja silná časť je niekde úplne dole a tá negatívna časť ťa celú požerie. Keď tomu človek dlho neprikladá žiadnu váhu, tak sa to nebude zlepšovať nikdy, kým sa človek nezastaví a nezačne sa pýtať, či sa naozaj chce mať takto stále,” pokračovala herečka. Z temnoty ju dostalo práve to, že o svojich depresívnych obdobiach začala hovoriť. „Tie prvé dve epizódy, keď som mala, nerozprávala som sa o tom s nikým, iba s blízkou rodinou a kamarátmi, ale tajila som to úplne pred svetom, že to je strašná hanba, moje tajomstvo. Vytvorila som si taký štít, že nebudem o tom hovoriť, toto je moje zdravie a týka sa to iba mňa. A ono sa mi to potom vždy vrátilo. A v tom paradoxne je moja sila, že som ich prežila, tie ťažké obdobia a že som sa s tým naučila žiť. Keď som o tom začala hovoriť v komunite mojich kamarátov, že to nebol len ten najbližší okruh, tak som začala jednak dostávať veľkú podporu od všetkých a začali ľudia so mnou zdieľať svoje príbehy,” dodala.