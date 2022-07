Predseda Výboru NR SR pre kultúru a médiá Kristián Čekovský sa opäť tvrdo obul do ešte stále generálneho riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka. Ten mu po spŕške urážok poslal štipľavý odkaz.

RTVS ostro odmieta najnovšie vyjadrenia predsedu Výboru NR SR pre kultúru a médiá Kristiána Čekovského. Podľa jeho slov „očakáva upokojenie a zmenu ťaživej atmosféry a najmä presadenie profesionality na všetkých úrovniach verejnoprávnej inštitúcie“ a tiež sa podľa neho „končí obdobie ťaživej atmosféry, nedôvery a napätia, odchodov a vyhadzovov rôznych novinárov a pretláčania dezinformácií do vysielania spravodajstva.“ ,,Nevieme, odkiaľ pán Čekovský prišiel k presvedčeniu, že by mala vo vnútri RTVS panovať ťaživá atmosféra alebo žeby v RTVS mali pracovať neprofesionálni ľudia. Je to urážka všetkých zamestnancov verejnoprávnej inštitúcie, ktorí k svojej práci pristupujú dennodenne poctivo a s nasadením. Pána Čekovského pravdepodobne ťaží najmä súdny spor s RTVS, kvôli ktorému má neustálu potrebu znevažovať nielen prácu generálneho riaditeľa RTVS, ale najnovšie už aj jej zamestnancov," reaguje RTVS.

Štipľavý odkaz mu poslal aj samotný Jaroslav rezník. „Mrzí ma, že si pán Čekovský sám v sebe stále nevysporiadal osobné animozity smerom k mojej osobe. Kiežby viac času a energie venoval aktivitám súvisiacim so stabilizáciou financovania RTVS a ďalším systémovým problémom, ktorým verejnoprávna inštitúcia čelí. Z jeho najnovších vyjadrení totiž necítiť ani náznak snahy riešiť systémové dlhodobo neriešené problémy, len personálne výmeny. To však nemôže byť z jeho strany jediný krok, akým chce zo svojej pozície RTVS pomôcť,“ povedal generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník.