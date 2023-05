To, že Virgínia nehrá čistú hru, Tomášovi povedala Diana krátko po tom, čo ju zo šou vyradil. „Dávaj si pozor na to, čo je Virgi zač, pretože od prvých dní som počúvala len to, ako je zamilovaná do nejakého chlapca, ktorého má v Bratislave,“ povedala mu a Tomáš ostal ako obarený. Štáb ju dokonca prichytil pri tom, ako s niekým tajne volá a telefonát končí slovami „teším sa už na teba a najviac ťa ľúbim“.

Tomáš Virgi neveril, že ohľadne frajera v Bratislave hovorí pravdu. Zdroj: TV Markíza

Tomášovi to nesmierne vírilo hlavou a na Virgíniu sa začal tajne pýtať ostatných dievčat. Najviac na ňu nakydala práve Mirka. „Viem, že rieši tehotenský test. Viem, že má nejakého kamaráta. Nemyslím si, že človek, ktorý je dva týždne predtým, ako odíde sem, schopný byť na dovolenke so svojím bývalým frajerom a teoreticky tam splodiť dieťa a potom prísť sem a tváriť sa, že chce získať tvoje srdce… že taký človek môže byť vyrovnaný so svojím životom,“ povedala mu otvorene a Tomáš sa nestačil čudovať.

Následne túto tému otvoril priamo pred Virgíniou. „Chceš mi niečo povedať?“ opýtal sa jej pred všetkými. Keď sa Virgi dozvedela, že o nej dievčatá hovoria, že doma niekoho má, ostala v totálnom šoku. „Nemyslíš vážne! To je úplná hlúposť!“ reagovala prekvapene. „Ja nič neskrývam, som sama, posledný mesiac som mala kamoša, ktorý mi hovoril ‚kámo‘ a ‚brácho‘. A ja jemu tiež,“ bránila sa Virgínia, no Tomáš sa netváril, že by jej veril. Nato sa Virgínia postavila a oznámila, že v takom prípade už nemá v šou čo robiť. Keď za ňou Tomáš dobehol do vily, situácia sa ešte vyostrila. „Keď mi neveríš, tak sa na to vykašlime a ja idem domov,“ povedala mu. „Zachovala sa dosť nefér. Nielen voči mne, ale aj voči ostatným dievčatám,“ zahlásil Tomáš. „Tak čo, idem sa baliť?“ opýtala sa na rovinu Tomáša. „Asi áno,“ vôbec ju nepresviedčal a dodal, že jej skrátka neverí. Kráska si tak zbalila kufre a zo šou odišla. Týmto sa však večerná dráma ani zďaleka neskončila...

K CELEJ KAUZE SA VYJADRIL AJ TAJOMNÝ KAMARÁT VIRGÍNIE - viac vo videu

Priscilla odrazu vytiahla, že Petrana si už pred šou zistila, ako Tomáš vyzerá a kto vlastne je. Do hádky sa zapojila aj Mirka. No a následne vyrobila Petrana, ktorá už mala dosť „nakúpené“, scénu, ktorá sa len tak nevidí. Začala plakať, že psychicky túto šou nezvláda, že ju zlomilo, ako sa Tomáš pozeral na Mirku pri jej tanci, a chce maminku. „Ona má psychický problém. Rieši to tak, že každý deň tu pije,“ povedala Priscilla. Tomáš sa však rozhodol, že Petranu, ktorá podľa ostatných zahrala len kvalitné divadielko, uteší v kuchyni. „Ja som v pi*i! Ja sa nezvládam pozerať na teba a Mirku! Ja chcem objatie od svojej maminky!“ vzlykala pred Tomášom, ktorý paradoxne na začiatku šou povedal, že najviac neznáša žiarlivé ženy a drámu. A Petrana je ako prototyp tohto všetkého… Najviac sa diváci pobavili na momente, keď jej Tomáš išiel utrieť slzy. Skúsiť to mohol, no nemal utrieť čo, keďže žiadne slzy jej nešli. Plakala… naprázdno.

Tomášovi vyhodila na oči, že na Mirku mimoriadne žiarli. A to sa Tomáš vyjadril, že u neho žiarlivky nemajú šancu... Zdroj: TV Markíza

Keď dievčatá zbadali, že jej Tomáš skočil na lep, ostali ako obarené. Vzťah k Petrane po tomto prehodnotila aj jej kamarátka Tereza. Najväčší gól nastal, keď sa Tomáš a Petrana presunuli na neďalekú lavičku, kde chceli byť sami. To už všetky maximálne dorazilo. „Tak toto fakt bravó! To je taký herecký výkon! Ona je ‚vychcaná‘ a prefíkaná!“ zahlásila znechutená Mirka. Čo však následne uvideli, ich už totálne dorazilo. Priscilla, Mirka a Tereza sa rozhodli, že Petrane prekazia jej chvíľku osamote s Tomášom a otvoria mu oči, čo je zač. No keď sa blížili, zbadali, ako sa títo dvaja vášnivo bozkávajú. „Pošli ich do pi*e!“ pošepkala mu Petrana. Dievčatá sa síce snažili Tomáša presvedčiť, aby jej neveril, no ten im povedal, že má vlastnú hlavu. Tereza tak uznala, že je to zbytočné. A ako sa to celé skončilo? Po odchode Virgi vyšlo najavo, že kompromitujúci telefonát nebol so žiadnym frajerom, ale s jej mamou. Dokonca sa na Instagrame aj jej kamarát Noro vyjadril. Povedal, že telku vôbec nepozerá a v tom čase s Virgíniou už rozhodne nebol a ani s ňou nevolal. Petrana sa ráno tvárila, akoby sa nič nestalo, no ostatné dievčatá sa s ňou už baviť nechceli. Dokonca sa vysťahovala z izby, v ktorej bývala s Terezou. Pravdou je, že takáto dráma už dlho v žiadnej šou nebola… A Tomáš sklamal aj mnohých divákov, že si rozhodne nestojí za tým, čo vyhlasoval. Utešoval totiž najžiarlivejšie dievča vo vile, ktoré navyše vyrobilo obrovskú scénu.

Petrana sa tvárila ako ranená srnka. A Tomáš jej to očividne zhltol. Zdroj: TV Markíza

„Mirka, bola si super. Múdra, nad vecou. Po tejto epizóde som zrušila sledovanie Petrany na Instagrame. Hlúpe ‚vychcané‘ dievča,“ napísala Mirke jej fanúšička. „Ja som ju nikdy ani nesledovala. Stačilo mi s ňou žiť nejaký čas vo vile,“ reagovala Mirka. „Čajka bola ožratá jak delo a otvárala ďalšiu fľašu,“ napísala o Petrane Priscilla.

Prečítajte si tiež: