Olivia Newton-John svoju filmovú kariéru odštartovala v roku 1965 muzikálovou komédiou Funny Things Happen Down Under. Blondínka bola aj populárnou country speváčkou, a to už koncom 70. rokov. Slávnou sa Olivia Newton-John stala, až keď sa jej rodina presťahovala do Austrálie. Už s austrálskym prízvukom sa prihlásila na konkurz na filmovú verziu muzikálu z Broadway Pomáda – a tvorcovia si povedali, nech. Jej postava stredoškoláčky Sandy z roku 1978 bola prelomová. Zahrala si tu po boku Johna Travoltu, s ktorým naspievala niekoľko svetoznámych duet.

Olivia Newton-John v Pomáde. Zdroj: moviestillsdb

V čase nakrúcania mala 29 rokov. A hoci odvtedy ubehlo už 44 rokov, jej sexi outfit zo záverečnej scény nikdy nezostarne a nevyjde z módy. Červené sandálky na vysokom opätku, obtiahnuté kožené nohavice, čierne tričko s odhalenými ramenami a kožená bunda, ktorá letí na zem, keď sa v diaľke zjaví sexi Danny.

Sandy a Danny v Pomáde. Zdroj: Profimedia

Olivia ho však v roku 2012 dala celý do dražby. Potrebovala vyzbierať peniaze na vybudovanie nemocnice, ktorú spojila s vedeckým výskumom na liečbu rakoviny. „Mať majetok nemá žiadny zmysel, keď ste chorí,“ tvrdila vtedy. A hovorila z vlastnej skúsenosti. Nádor v prsníku mala trikrát a práve ten bol pravdepodobne príčinou aj jej smrti. Len za samotnú koženú bundu získala 405-tisíc dolárov. Peniaze, ktoré sa vďaka jej autorite podarilo získať, však nešli vždy na úplne tradičné lekárske postupy. Olivia Newton-John podporovala výskum, ako by pri liečbe rakoviny mohli pomôcť marihuana a iné rastliny. Keď v roku 1992 ochorela prvýkrát, postúpila čiastočnú mastektómiu, chemoterapiu aj rekonštrukciu pŕs. Keď v roku 2013 ochorela druhýkrát, nezverejnila to. A až keď sa v roku 2017 nádor vrátil znovu a zasiahol aj chrbticu, začala hovoriť o tom, čo jej pomáha. Morfium, ktoré jej dávali spočiatku, postupne úplne vysadila. Bolesť jej pomáhali utíšiť kvapky z marihuanového extraktu.

Olivia Newton-John v roku 2016. Zdroj: TASR

„Táto rastlina lieči, a preto by sme mali na ňu svoj názor prehodnotiť. Mne veľmi pomohla, uchránila ma pred bolesťami aj zápalmi,“ povedala pre Today v roku 2018. A v Austrálii naozaj získala pochopenie. Olivia Newton-John sa liečila v Cancer Wellness & Research Centre, v ktorom sa liečba tela spája s psychickou liečbou. Známe boli aj jej výzvy, aby ženy verili svojej intuícii, keď majú pocit, že s nimi nie je čosi v poriadku. Jej prvá mamografia vyšla negatívne, hoci nádor už mala.

„Moja drahá Olivia, vďaka tebe boli naše životy krajšie. Nedá sa opísať, ako si ich ovplyvnila. Mám ťa veľmi rád. Stretneme sa na konci cesty a budeme znovu spolu. Bol som tvoj od chvíle, keď som ťa uvidel, a zostanem tvoj navždy. Tvoj Danny, tvoj John,“ napísal John Travolta na sociálnych sieťach.