Nehanbí sa za to, kým je, a svojou otvorenosťou chce verejnosť inšpirovať a edukovať. Do povedomia verejnosti sa Liberty dostala po tom, ako na jeseň 2022 účinkovala v tolkšou Trochu inak s Adelou Vinczeovou. Už tam divákom priblížila cestu za úplnou ženskosťou. Po úspešnej kariére modelky v Číne sa rozhodla pre štúdium vysokej školy na holandskej univerzite, ktorá sa pre ňu stala útočiskom. Práve tam sa rozhodla absolvovať tranzíciu. Kým v iných krajinách by bola táto cesta zdĺhavá a tŕnistá, v Holandsku bola ako študentka rezidentkou a mala podporu tamojšieho zdravotného systému. „Stačilo napísať požiadavku na kliniku. S rodinou som prišla na univerzitu na veľkú prednášku, kde nám vysvetľovali čím bude to dieťa prechádzať a aké sú možnosti, čo vlastne je tranzícia. Hneď sme mali pocit komunity, pochopenia,“ objasnila pre Reflex.

Transrodová modelka Liberty Simon sa ukázala v odvážnom outfite. Zdroj: Instagram @libertyblakesimon

„Už ako dieťa som si skúšala maminine veci a sestrine topánky. Vždy som inklinovala k ženstvu ako takému, nikdy mi to však nebolo umožnené. Každý rodič sa snaží svoje dieťa ochrániť a pripraviť ho na to, čo si mysleli, že to dieťa pôvodne bude. Často mi ľudia hovoria, že som sa narodila ako muž. Ale to predsa nie je pravda. My sa rodíme ako deti a potom sa učíme svoje rodové úlohy,“ spomínala na svoje detstvo. Liberty je vďačná za rodinu, ktorá ju prijala. Spoločne sa naučili, kým je. „Situácia u nás nie je dostatočne podchytená a ľudia nevedia, ako komunikovať. Práve vďaka mojej otvorenosti mi nepíšu len trans ľudia, ale aj ich rodičia.“ Dodáva, že trans ľudia sú tiež len ľudia a zvedavosť je normálna, ale mala by byť láskavá.

Prečítajte si tiež: