Ako sa to hovorí? Nie je dôležité iba to, ako žena vyzerá, ale aj to, čo má v hlave. V šou Ruža pre nevestu si moderátor Krištof Králik preveril všeobecný prehľad dievčat. A niektoré zažili hanbu ako hrom!

Krištof si pre dievčatá vymyslel vedomostný kvíz. Chcel si preveriť, ako sú na tom so svojimi vedomosťami. „Okrem Petrany, mám pocit, všetky sme tu inteligentné,“ vyhlásila pred kvízom sebavedomá Marcela. Krásky mali na výber z možností A, B alebo C a na správnu odpoveď mali desať sekúnd. „Študujem antropológiu, momentálne som v magisterskom ročníku, takže som rada, že môžem prezentovať seba aj ako vysokoškolsky vzdelanú osobu,“ verila si Bejba. No už prvá otázka niektoré dievčatá poriadne preverila. „Na ktorom z nasledujúcich miest sa dá ľahko overiť Archimedov zákon?“ opýtal sa ich Krištof. Na výber mali z možností vo vani, na strome, v posteli alebo v aute. A paradoxne, vysokoškoláčka Bejba označila D – v aute. A to bol len začiatok… „Ktoré z nasledujúcich zvierat nežije monogamne?“ pýtal sa ich ďalej Krištof. Problémom bolo, že niektoré ani len netušili, čo monogamia vôbec znamená. „Neviem to vysvetliť, ale asi taký, že debilný... vieš… že monogamný si, že nerozmýšľaš… že si Mongol,“ reagovala Priscilla.

Dievčatá čakala ďalšia „zapeklitá“ otázka. „Koľkokrát za rok stihne Zem obehnúť okolo Slnka?“ Na výber mali z možností 12x, 1x, 4x alebo 56x. Rozhodne najväčší trapas zažila Marcela, ktorá označila D – teda 56-krát. „Pre mňa takéto veci v živote nie sú prioritou,“ mávla nad tým Marcela rukou. „To je základná škola, táto otázka,“ krútila hlavou Martina. „Podľa mňa je ‚blbosť‘, aby raz za rok stihlo celú Zem… Počkaj, Slnko sa… Zem sa točí okolo Slnka… Ja neviem, povedz správnu odpoveď,“ zaklincovala to Marcela. „Ja som ostala v šoku, či naozaj môže byť niekto taký hlúpy,“ neverila Diana vlastným ušiam. „Správna odpoveď bola B, raz, je to jeden rok,“ zahlásil Krištof.

Čerešničkou na torte však bola Bejba, ktorá študuje antropológiu. „Antropológia pochádza z gréckeho slova anthropos, čo toto slovo v preklade znamená? Múdrosť, človek, kultúra alebo ľudské telo?“ znela ďalšia Krištofova otázka. A čo označila Beáta? Ľudské telo namiesto človeka. Akými výhovorkami sa to snažila obhájiť, si pozrite dnes večer na Markíze.

