Českom aktuálne rezonuje kauza nepolepšiteľnej Dády Patrasovej, ktorá mala opäť nehodu, po ktorej odmietla dychovú skúšku na alkohol. S najväčšou pravdepodobnosťou tak znova sadla za volant pod vplyvom. K jej problémom sa vyjadril Jiří Krampol, ktorý je jej dlhoročný kamarát. A rozhodne ju nešetril.

Jiří Krampol Zdroj: Profimedia

„Felixovi som hovoril, keď Dádu nedostaneš na liečenie, tak ako som ja dostal Haničku (hercova manželka, pozn. red.), tak tá žena buď umrie, alebo to skončí tragédiou. Môže niekoho zabiť. Môže sa ožrať a niekoho zraziť. Takýto človek vôbec nevníma,” prezradil pre extra.cz Krampol. „Zdôrazňoval som, že jediná možnosť, ktorá existuje, je nedobrovoľne Dádu zavrieť na pol roka do blázinca. Nutná je tvrdá abstinencia. Nie je to riešenie, je to pokus,” pokračoval a dodal: „Dáda mala problémy s alkoholom už predtým. Človek, ktorý chce piť, si vždy nájde dôvod. Vyčítať jej, že pije, nemá zmysel. Nemôže za to.”