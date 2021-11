Herečka Zdena Studenková je známa tým, čo na srdci, to na jazyku. Často si nedáva servítku pred ústa a najnovšie sa vyjadrila aj k alarmujúcej situácii na Slovensku. „Ľudia nemali veľa práce, zamýšľali sa nad hlúposťami, začali čítať strašne veľa kadejakých ‚hejtov‘ a hlúpych informácií, a preto sme aj v takej situácii s očkovaním, v akej sme. Čím je úroveň myslenia nižšia, tým viac sa to prejavuje na tom, ako ktorá dedina alebo mesto sú zaočkované. A to je podľa mňa hrozné," rozhorčila sa v jojkárskej relácii Top Star. „Keby sme my ako deti nedostali kedysi injekciu do ramena, tak dnes by sme tu ešte stále zomierali na nejaké čierne kašle, tubery a podobne," odkázala Slovákom Zdena.

Kramára sme nedávno stretli na filmovej premiére. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

Podobný názor má aj jej herecký kolega Maroš Kramár, ktorého sme pred pár dňami stretli na premiére dokumentu Karel. Aj on sa rozčuľoval nad epidemickou situáciou, z ktorej je veľmi smutný. „Nedávno sme hrali divadlo vo Viedni, asi na nejaký čas naposledy. Túto situáciu vnímam zle, prichádzame o robotu, o život ako taký. Život je strašne krátky, treba ho žiť, treba si ho užívať. No pokiaľ ľudia nepochopia očkovanie… ja keď som raz išiel do Mauretánie, dostal som asi tri injekcie, aby som tam vôbec mohol ísť. Jednoducho, je to tu, bohužiaľ, a vôbec nechápem ľudí, ktorí rozmýšľajú nad tým, či sa očkovať alebo neočkovať. Keby sme sa všetci očkovali, dávno by sme boli v nižších farbách,” zamyslel sa Kramár, ktorý vidí iba jediné východisko: „Musíme nejako bojovať proti tomu vírusu, ktorý tu je, a musíme sa s ním naučiť žiť. A všetci musíme pre to urobiť niečo, aby sme sa z toho dostali čo najrýchlejšie. Ale tí, čo váhajú... nezazlievam im to, ale je to na nich,“ pokračoval herec, ktorý niektorých ľudí vraj vôbec nechápe.

„My, čo všetko pre to urobíme, trocha trpíme za tých, ktorí stále váhajú. A tí, čo sa chodia biť do obchodov... tomu vôbec nerozumiem! Tam sa mi úplne rozum zastavuje. To akoby my sme teraz chytali nezaočkovaných a nasilu ich pichali. My ich nechávame, nech sa rozhodnú, tak nech nechávajú aj oni nás, aby sme sa rozhodli,“ dodal Maroš s tým, že už sa chystá na tretiu dávku vakcíny. „Samozrejme, že idem. Potrebujem žiť, potrebujem chodiť medzi ľudí a nie schovávať sa doma a neustále za rúškom.”