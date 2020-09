A hneď v prvej scéne sa Eva divákom predstaví v posteli svojho milenca. „Bol to môj prvý natáčací deň, ale našťastie nie prvá scéna, ktorá ma po nástupe do seriálu čakala. Tak zhurta to produkcia nepojala,“usmieva sa herečka, ktorá seriálového partnera Kramára dobre pozná. „Maroš mi hral v minuloročnej štedrovečernej rozprávke otecka, teraz je to však inak. Je to pre mňa trochu neobvyklé, pretože v takýchto situáciách nie som zbehlá. Nikdy som o toľko rokov staršieho partnera nemala. Ale aj také veci sa dejú a seriál má reflektovať životné situácie. Prijímam to a Maroš je veľmi milý kolega,“ dodala herečka.

Zábery, v ktorých sa Maroš Kramár dotkol pozadia maskérky, obleteli médiá. Zdroj: Archív NMH

FOTO POSTEĽOVÝCH SCÉN MAROŠA KRAMÁRA NÁJDETE V GALÉRII >>