Pán Kramár, v slovenských seriáloch ste sa neobjavili poriadne dlhý čas. Po rokoch ste prikývli účinkovať v novom markizáckom projekte Chatári. Čím vás táto ponuka oslovila?

– Áno, je to po veľmi dlhom čase. Kedysi som otváral Markízu (smiech). Je to naozaj dlhý čas. Neviem, prečo som mal takú dlhú pauzu. Našťastie som medzičasom pôsobil aj v Česku. Chatárov som zobral preto, lebo mi to je veľmi blízke. Dej sa odohráva pri jazere, ja tiež bývam pri jazere (Dunajská Lužná, pozn. red.). My chatári sa stretávame pri jazere, tak ako ja sa stretávam s mojimi susedmi, čo majú okolo mňa chaty a domy. Témou mi to je naozaj veľmi blízke. Trošku mi však prekáža, že prvýkrát nemám žiadnu partnerku (smiech).

To je ako možné? Kramár a bez ženy?

– Neviem (smiech). Nedali mi partnerku ani partnera. Neviem, čo toto je za svet.

Kramárova chatka v seriáli Chatári. Zdroj: tv markíza

Môžete priblížiť, akú postavu v Chatároch stvárňujete?

– Hrám takého pána, čo sa vráti z Ameriky a rozpráva takým americkým prízvukom. Kedysi som aj ja naozaj žil v Amerike nejaký čas. To ma vtedy prehovorila jedna kamarátka, že musím ísť do L.A., lebo je to mekka amerického filmu. Ona tiež, keď sa odtiaľ vrátila, rozprávala americkou slovenčinou, ako ja teraz v seriáli. Hneď som si na ňu spomenul, a tak som tej mojej postave dal taký ten americký prízvuk.

Ako ste si sadli s kolegami? Stretli ste sa tam vydarená celebritná partia. S niektorými ste sa možno videli po dlhšom čase, keďže často pôsobíte v Česku...

– Hrám tam väčšinou s kolegami, ktorých poznám dlhé roky. Len toto leto bolo veľmi horúce. Síce sme nakrúcali pri jazere, ale keď sme boli 12 hodín na tom slnku, bolo to náročné. Obdivujem hlavne štáb, lebo ten je jeden a my herci sa predsa len striedame na pľaci. Moja postava nemá až také dôležité postavenie, takže som nemusel byť na pľaci až tak často. Niektorí zo štábu tam v tej horúčave chodili už ako také mátohy.

Tak to musel byť riadny zaberák, nakrúcať v horúčavách, ale vy herci ste predsa zvyknutí na všetko...

– Ja som si tam dokonca raz vymyslel sám scenár, že nebudem len na brehu, ale chcel som byť v loďke – sedieť v nej a dívať sa smerom na horúci breh. Režisér, že výborný nápad! No a to som si sám sebe vykopal „hrob”. Lebo po troch hodinách som bol úplne spečený. To bolo niečo strašné! Vtedy som závidel kolegom, že mali prikázané, že musia skákať do vody, aj keď voda nevyzerala byť úplne najčistejšia (smiech).

Maroš Kramár to dal na Mitcha Buchannona z Baywatchu. Už len plavák do ruky mu chýba. Zdroj: Instagram M. K.

Počas leta ste asi mali veľa vody, keďže žijete pri jazere.

– Áno, na to sa sťažovať nemôžem. To je iné, keď ste doma a môžete ísť do vody, kedy vy chcete a robíte, čo chcete, ako keď ste na filmovačke, kde sa aj často opakujú veci.

Stihli ste v lete aj nejakú dovolenku alebo ste len pracovali?

– Ja som na dovolenke vlastne doma. Nemusím nikam chodiť. Mňa keď sa niekto v lete pýta na dovolenku, poviem mu, že idem domov (smiech). Tam mám jazero, je tam môj havino, moja priateľka a je tam veľmi dobre!

