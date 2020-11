Návrhárka Daniela Kralevich (35) koncom septembra zrazila v Bratislave mladú študentku Linh († 18). Vietmanská komunita čakala od nej ospravedlnenie, no najnovšie sa veci zvrtli.

Vietnamka Linh zomrela po tom, ako ju auto Kralevich zrazilo na priechode pre chodcov. Komunita vyhlásila, že žiada od návrhárky ospravedlnenie. No podľa admina, ktorý jej teraz spravuje konto na sociálnej sieti, by sa mali ospravedlniť oni a to všetkým Slovákom.

Daniela Kralevich Zdroj: isntagram D.K.

„Hoď kameňom, kto si bez viny. Ešte prednedávnom sa šéf vietnamskej komunity v médiách vyjadroval k dopravnej nehode Daniely a napriek neukončenému vyšetrovaniu ju obvinil, že pohŕda inou rasou a žiadal od nej ospravedlnenie. Teraz by sa vietnamská komunita v Bratislave mala ospravedlniť všetkým obyvateľom Slovenska za to, že využívali výhody spojené s korupciou svojho šéfa. Práve v tomto čase rozhodujú o jeho väzobnom stíhaní, priznal sa a bude spolupracovať,“napísal admin Danielinho Instagramu.