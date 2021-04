Simona Krainová (48) si pred pár týždňami opäť zbalila kufre, aby odletela do exotiky, kde bola aj v zime. Modelka tak ušla pred pandemickými opatreniami v Čechách a užíva si voľnosť, rodinu, more v slnečnom Karibiku. Odtiaľ sa pochválila videom z pláže, ktorým šokovala svojich fanúšikov. Tí jej to nedarovali.

Krainová si už niekoľko týždňov užíva Karibik, odkiaľ pravidelne zapĺňa svoj Instagrame fotkami v plavkách. Nie je žiadne tajomstvo, že Simona má štíhlu postavičku, ktorú by jej mohla závidieť nejedna dvadsiatnička. O to viac je však prekvapením, že si "kopla" do miestnej ženy s veľkým zadkom. "To mi bude ešte dlho trvať, kým sa dostanem do akribskej formy. Tu platí, že čím väčší, tým lepší. Tak idem si teda dať čokoládu, alebo aj dve," napísala Krainová na svojom Instagrame k videu černošky v plavkách s obrovským zadkom. Ľudia nechápali tomuto jej kroku, keďže video pôsobí výsmešne. Krainovej fanúšikovia jej to dali poriadne vyžrať.

Simona Krainová je aj s rodinou už zopár týždňov v exotickom Karibiku Zdroj: Instagram.com/simonakrainova

"Konečne video z vašej dovolenky, ktoré ma zaujalo. Nehnevajte sa, ale po 1000-krát iné plavky na vašej dokonalej postave, je toto fakt bomba a pani je super," reagoval jej istý fanúšik. "Nakrúcať niekoho a dávať to na Instagram s komentárom o zadku je smiešne. Každý nemá dokonalé telo. Pre mňa sexi zadok," odkázala Simone pohoršená žena. "Trochu nechápem, prečo ju vôbec nakrúcate. Obdivujem pani, že je sebavedomá a nezáleží jej, čo si myslia druhí. Ale nepríde mi úplne v poriadku ju hneď točiť," ozvala sa ďalšia. "Pani sa nemá za čo hanbiť. Je pevnejšia, to černošky bývajú," pokračovala ďalšia komentujúca.

"Mne je skôr ľúto, že ste ju natočila a smejete sa jej verejne. Vie, že bola natočená? Ja by som vás asi zažalovala. Pozor, aby sa to ku nej nedostalo- černošky majú temperament, o ktorom nemáme ani tušenia," odkázala Simone Misha.

"Urobíte najlepšie, keď toto video zmažete a nebudete takéto videá dávať na svoj instagram. Dajte mi za pravdu, Simona. Nehovorím, že Simona má zlú postavu - naopak. Ale nepríde mi to ok dávať toto video na jej Instagram. Každé telo je sexi, ale mali by sme držať jazyk za zubami na niekoho iného postavu, Simona tiež nie je dokonalá. Táto žena nadváhu nemá a myslím si, že je to viac sexi, ako si z toho robiť srandu. A pokiaľ si z toho niekto robí srandu, tak je to pre mňa primitív," napísal jej istý Peter.

"Som veľmi rada, že mám doma chlapa, čo má rád krv a mlieko. Tento zadok je sexi aj pre mňa. A nechápem, prečo je tá žena nakrúcaná. Najskôr mala byť zosmiešnená, ale za mňa zadok je top," reagovala fanúšička Ivana. "Toto video od vás, tak to ma úplne zamrzelo," dodala sklamaná Jitka.